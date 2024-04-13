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Yaşam
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3 günde 22 bin kişi akın etti

2024-04-13 17:18:30
3 günde 22 bin kişi akın etti

Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi bayramda 22 bin 447 ziyaretçi ağırladı.

#1
Foto - 3 günde 22 bin kişi akın etti

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Diyarbakır’daki tarihi Zerzevan Kalesi, 3 günlük bayram sürecinde 22 bin 447 ziyaretçi ağırladı.

#2
Foto - 3 günde 22 bin kişi akın etti

Roma İmparatorluğunun doğudaki son garnizonu olan, çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı, kapılarını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerine açtı.

#3
Foto - 3 günde 22 bin kişi akın etti

3 günlük bayram sürecinde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan kale, 22 bin 447 turisti ağırladı. Zerzevan Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarıyla bulunan yeni keşifler ise adeta tarihe ışık tutuyor.

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