2024-04-13 17:18:30 3 günde 22 bin kişi akın etti
Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi bayramda 22 bin 447 ziyaretçi ağırladı.
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Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi bayramda 22 bin 447 ziyaretçi ağırladı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Diyarbakır’daki tarihi Zerzevan Kalesi, 3 günlük bayram sürecinde 22 bin 447 ziyaretçi ağırladı.
Roma İmparatorluğunun doğudaki son garnizonu olan, çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı, kapılarını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerine açtı.
3 günlük bayram sürecinde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan kale, 22 bin 447 turisti ağırladı. Zerzevan Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarıyla bulunan yeni keşifler ise adeta tarihe ışık tutuyor.
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