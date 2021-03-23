3 bin yıllık altın maske görenleri şaşkına çeviriyor!

Bilim insanları, söz konusu keşfin dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Shu Krallığı’ndaki toplumsal ve ekonomik yaşama ışık tuttuğunu belirtti. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Sichuan eyaletindeki bir arkeolojik kazı alanında 3 bin yıldan daha eski 500’ü aşkın eser bulundu. Yaklaşık 280 gram ağırlığında olan ve yüzde 84 oranında altından yapıldığı belirtilen bir tören maskesi ise büyük ilgi gördü. Keşif, Chengdu eyaletinin başkenti yakınında bulunana Sanxingdui'de yapıldı. Uzmanlar, ortaya çıkarılan eşyaların milattan önce 316'da fethedilene kadar batı Siçuan havzasında hüküm süren bir krallık olan eski Shu Hükümdarlığı’na daha fazla ışık tutabileceğini söyledi. Arkeologlar, kazıda altın maskeye ek olarak, fildişi, yeşim ve kemikten yapılmış çeşitli süs eşyaları da buldu. En büyüğünün alanın 19 metrekare olduğu altı çukurda yapılan çalışma esnasında, henüz açılmamış bir ahşap kutu ile baykuş desenli bronz bir kap da ortaya çıktı.