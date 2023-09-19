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Yaşam
11
3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

2023-09-19 10:51:12
3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Cilo Dağı'nın 3 bin rakımında keşfettiği kaya balını 2 bin 500 TL’den satışa çıkarttı.

#1
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Hamdi Akdoğan, Cilo Dağı eteklerinde 11 yıl önce keşfettiği kaya balını 3 bin rakımlı dağlardan çıkartırken, kilosunu bu sene 2 bin 500 TL’den satışa çıkarttı.

#2
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Çiftçilikle uğraşan Hamdi Akdoğan isimli vatandaş, 11 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti.

#3
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Akdoğan, balları tüm tehlikelere rağmen 3 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.

#4
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

4 mevsimin birlikte yaşandığı Kırıkdağ köyün bölgesinde yer alan Cilo buzul dağları zengin doğası, bitki çeşidine sahip olmasıyla binlerce yabani arı kayalıkların arasında yuva yaparken, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan şeker ve ilaç verilmeden sadece doğadan aldıkları bin bir çeşit bitkilerden bal üretiyorlar.

#5
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Bununla beraber binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Akdoğan, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı.

#6
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Kaya balını Cilo Dağı'nın 3 bin rakımlarında zorlu bir çalışmayla elde ettiğini, zorlu bir çalışmayla kaya balını aldıklarını belirten çiftçi Hamdi Akdoğan, “25 senedir balcılık mesleğiyle uğraşıyorum.

#7
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

10 yıldan fazladır kaya balı ile ilgileniyorum. Biz de şimdi buzul Cilo dağlarındayız. Bu kayalarda zorlu bir çalışma yürüterek bal alıyoruz. Ortalama her yerden 8 kiloya yakın bal alıyoruz. Yaklaşık 3 noktamız var.

#8
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Çok güzel ve verimli bir şekilde balımızı aldık. Burada 4 mevsim bir arada yaşıyor. Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 11 yıl önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbetini tutuyorum.

#9
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Her ilkbaharda kontrolünü yapıyor ve sonbaharda balı alıyorum. Burada oluşan bal tamamen doğal baldır.

#10
Foto - 3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Burada 40 kiloya yakın bal çıkıyor. Bugün de dağa çıkarak kızgın güneşin altında ve binlerce arının içinden balları çıkarıp kovanlara koyduk. Bu sene daha bereketli görünüyor" dedi.

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