3 bin rakımda keşfetti! Kilosunu 2 bin 500 TL'den satıyor

Çok güzel ve verimli bir şekilde balımızı aldık. Burada 4 mevsim bir arada yaşıyor. Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 11 yıl önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbetini tutuyorum.