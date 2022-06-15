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Teknoloji-Bilişim
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27 yıllık devir kapandı

2022-06-15 00:10:13
27 yıllık devir kapandı

Microsoft, 27 yıllık hikayeye nokta koyuyor, İnternet Explorer'a olan desteğini yarın itibarıyla sonlandırıyor.

#1
Foto - Tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11, Windows'un belirli sürümlerinde desteklenmeyecek.

Tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11, Windows'un belirli sürümlerinde desteklenmeyecek.

#2
Foto - Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısı ise 2029 yılına kadar Internet Explorer modunu destekleyecek.

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısı ise 2029 yılına kadar Internet Explorer modunu destekleyecek.

#3
Foto - 1995'te hizmete sunuldu Yazılım şirketi, tarayıcıyı hala kullananları geçiş planı yapma konusunda uyarıyor.

1995'te hizmete sunuldu Yazılım şirketi, tarayıcıyı hala kullananları geçiş planı yapma konusunda uyarıyor.

#4
Foto - Internet Explorer, ilk olarak 1995'te kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Internet Explorer, ilk olarak 1995'te kullanıcıların hizmetine sunuldu.

#5
Foto - Explorer sayesinde pek çok kişi internetle tanıştı.

Explorer sayesinde pek çok kişi internetle tanıştı.

#6
Foto - Uzun yıllar en çok kullanılan tarayıcı oldu ve 2003'te dünya çapında yaklaşık yüzde 95 kullanım payıyla zirveye ulaştı.

Uzun yıllar en çok kullanılan tarayıcı oldu ve 2003'te dünya çapında yaklaşık yüzde 95 kullanım payıyla zirveye ulaştı.

#7
Foto - Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan tarayıcı, pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu.

Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan tarayıcı, pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu.

#8
Foto - Ancak zamanla diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı.

Ancak zamanla diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı.

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