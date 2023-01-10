26,2 milyar dolarlık hacmi ile ilk sırada! Türkiye’ye en çok yatırımı o ülke yapıyor

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN YATIRIMI Körfez ülkelerinin Türkiye'de sanayiden finansa, perakendeden medyaya kadar birçok alanda yatırımı bulunuyor. Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar dolar oldu. En yüksek yatırımlar 2005, 2006 ve 2008 yıllarında yapıldı. Bu yıllarda sırasıyla 1,7 milyar dolar, 1,8 milyar dolar ve 2 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Bu ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yatırımı 4,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yaptı. Körfez ülkeleri arasında Katar 2,7 milyar dolarla sıralamada ikinci olsa da yatırım yapan tüm ülkeler arasında 17. oldu. Körfez ülkeleri arasında 3. sırada 2 milyar dolarla Suudi Arabistan ve 4. sırada 1,9 milyar dolarla Kuveyt yerini aldı. SON 5 YILDA GELEN YATIRIM 30 MİLYAR DOLARI AŞTI Türkiye'ye son 5 yıllık dönemde gelen doğrudan yabancı yatırım 31,9 milyar dolar oldu. En fazla yatırımı yapan ülke 5,2 milyar dolarla Hollanda olurken, bu ülkeyi 3,1 milyar dolarla İngiltere, 2,7 milyar dolarla Azerbaycan, 2,2 milyar dolarla İspanya ve 2,1 milyar dolarla ABD takip etti. Söz konusu dönemde yatırımların yüzde 65'i Avrupa'dan ve yüzde 26'sı Asya'dan geldi. Körfez ülkelerinden gelen yatırım tutarı 2,2 milyar dolar oldu. EN FAZLA YATIRIM FİNANS SEKTÖRÜNE Yabancı yatırımcılar 18 yıllık dönemde 54,2 milyar dolarlık yatırımla finans ve sigorta sektörüne yaptı. Enerji sektörüne 18,1 milyar dolar, bilişim ve iletişime 14,4 milyar dolar, toptan ve perakende ticarete 11,1 milyar dolar ve gıda sektörüne 9,3 milyar dolar yatırım yapan yabancı yatırımcılar, madencilik alanında da 3,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece söz konusu dönemde toplam yatırımların yüzde 33'ü finans sektörüne, yüzde 11'i enerji alanına, yüzde 9'u bilişim ve iletişim sektörüne, yüzde 7'si toptan ve perakende ticaret ve yüzde 6'sı gıda sektörüne yapıldı.