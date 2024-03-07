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25 günlük bebek, ailesini kurtardı

2024-03-07 09:59:53
25 günlük bebek, ailesini kurtardı

Adana'da faciadan dönüldü. 25 günlük bebeğin ağlamasıyla uyanan baba, yangını erkenden fark etti.

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Foto - 25 günlük bebek, ailesini kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iş yerinde çıkan yangın, 25 günlük bebeğin ağlamasıyla fark edilip erken müdahaleyle söndürüldü.

#2
Foto - 25 günlük bebek, ailesini kurtardı

Tavşantepe Mahallesi’nde Adem Özkan’a ait iş yerinde sabah şiddetli sağanakla birlikte yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Sabah 07.00 sularında çıkan yangın, iş yeri sahibinin kızı 25 günlük İkranur bebeğin ağlaması sonucu fark edildi.

#3
Foto - 25 günlük bebek, ailesini kurtardı

Özkan ailesi hemen itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürerek facianın önüne geçti. İş yeri yangını sonucu maddi hasar oluşurken, Türk bayrağının yanmaması dikkat çekti.

#4
Foto - 25 günlük bebek, ailesini kurtardı

Bebeklerinin büyük bir felaketi önlediğini aktaran Adem Özkan, “25 gün önce bebeğimiz olmuştu. Bu iş yerimin de yakında açılışını yapmak için hazırlanıyorduk. Ben uyuyordum. 07.00 gibi eşim uyandırdı. 'Yıldırım düştüğü için aşağıdan ses geldi. İş yerinden duman çıkıyor' deyince koşarak geldim. Kapıyı açınca alevler üstüme geldi. Çok şükür canımıza gelmedi.

#5
Foto - 25 günlük bebek, ailesini kurtardı

Daha önce kullandığım ürünler, kablo prizde ama bilgisayara takılı değildi. Yıldırım sonrası oluştuğunu fark ettim bu yangının. İç dekorasyon üzerine hazırlıklar yapıyordum. Bugüne şükür. Yeni bir bebeğim oldu. Normalde o saatte uyuruz; o saatte bebeğin ağlaması, onun sayesinde bu kadar az hasarla atlattık. Bayrağımız da az bir hasar aldı ama yanmaması dikkat çekti. Bugüne şükür. Allah'tan gelen bir şey” diye konuştu.

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