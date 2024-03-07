25 günlük bebek, ailesini kurtardı

Daha önce kullandığım ürünler, kablo prizde ama bilgisayara takılı değildi. Yıldırım sonrası oluştuğunu fark ettim bu yangının. İç dekorasyon üzerine hazırlıklar yapıyordum. Bugüne şükür. Yeni bir bebeğim oldu. Normalde o saatte uyuruz; o saatte bebeğin ağlaması, onun sayesinde bu kadar az hasarla atlattık. Bayrağımız da az bir hasar aldı ama yanmaması dikkat çekti. Bugüne şükür. Allah'tan gelen bir şey” diye konuştu.