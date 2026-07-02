  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
7 günlük ulusal yas ilan edildi 2 bin 295 ölü 68 bin kayıp Asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı! Sıcak gelişme: Türkiye Tayfun balistik füzesini ateşledi Petrol fiyatları çakıldı! 25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi Senegal'den dramatik veda! Turu son nefeste kaptırdı Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da 23 yıllık yolsuzluğun miktarını açıkladı! 2 trilyon doları geçiyor Uzmanlar endişeli! Çernobil benzeri felaket bekliyorlar
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sürerken Diyarbakır'da tüm kamuoyunu heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - 25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde açacağı Akalan-1 tespit kuyusu ile petrol arama çalışması yürütecek.  

#2
Foto - 25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Eğil ilçesi Yatır Mahallesi sınırları içinde 1 adet lokasyon alanında Akalan-1 petrol tespit kuyusu açılması planlanıyor. 

#3
Foto - 25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi

Faaliyet alanında döner sondaj yöntemi kullanılacak. Akalan-1 tespit kuyusu 25000 metrekarelik AR/TPO/K/L44-D1,D2 ruhsat numaralı sahada yer alıyor. 

#4
Foto - 25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi

36 milyon TL yatırımla yürütülecek faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas li..
Her yerde aranan o alçak kapıcı çıktı!
Gündem

Her yerde aranan o alçak kapıcı çıktı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 59 yaşındaki kadını öldürerek evdeki altınları çalan kişinin apartman görevlisi olduğu ortaya çıktı. Günler ..
Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!
Gündem

Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kadi..
Türkiye'ye 3 saat mesafede! ABD'ye ait askeri uçaklar bölgeden ayrıldı
Dünya

Türkiye'ye 3 saat mesafede! ABD'ye ait askeri uçaklar bölgeden ayrıldı

Türkiye'ye 3 saat mesafede bulunan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçaklar ülkede ayrıldı.
‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!
Gündem

‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu durduruldu. 1.23 promil alkollü çıkan sürücü ‘Neden alkollü araç ku..
Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar
Dünya

Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar

İsrail yönetiminin, Lübnan’ın güneyindeki iki pilot bölgeden asker çekme sürecini ertelediği bildirildi. İsrail basınına göre ertelemenin ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23