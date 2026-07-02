25 bin metrekarelik alanda petrol aranacak: Tüm Türkiye'nin gözü oraya çevrildi
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sürerken Diyarbakır'da tüm kamuoyunu heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sürerken Diyarbakır'da tüm kamuoyunu heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde açacağı Akalan-1 tespit kuyusu ile petrol arama çalışması yürütecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Eğil ilçesi Yatır Mahallesi sınırları içinde 1 adet lokasyon alanında Akalan-1 petrol tespit kuyusu açılması planlanıyor.
Faaliyet alanında döner sondaj yöntemi kullanılacak. Akalan-1 tespit kuyusu 25000 metrekarelik AR/TPO/K/L44-D1,D2 ruhsat numaralı sahada yer alıyor.
36 milyon TL yatırımla yürütülecek faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak.
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