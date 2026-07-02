56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Hayatın olağan akışının etkilenmeyeceğini ifade eden Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla, vatandaşlarımız seyir esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik.