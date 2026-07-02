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56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

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AA Giriş Tarihi:

56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

"Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde birtakım tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Onun haricinde vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil.

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#1
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Alternatif yollar belirlendi, İletişim Başkanlığımız ve Valiliğimiz tarafından deklare edildi. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Maksut Yüksek başkanlığında her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz.

#2
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılımlar çerçevesinde sahada olan biten her şeyi kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Dijital altyapımızı geliştirdik.

#3
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik.

#4
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti, vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etütü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız."

#5
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Tandoğan, sosyal medyada bazı haber sitelerinde yayılan yanlış bilgi ve yalan haberlere itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Resmi kurumlardan yapılan açıklamaların önem arz ettiğini vurgulayan Tandoğan, "Hayat devam edecek.

#6
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Tedbirlerimiz en üst safhada ancak vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. Liderlerimizin ülkeye ve şehrimize gelişinde, Cumhuriyet'imizin başkentine gelişinden ayrılışına kadar en ince ayrıntıya kadar bütün detaylar değerlendirildi ve planlamalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Tandoğan, ihbarların da önemli olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların endişe duydukları konuları 112 acil çağrı merkezine aktarmaları çağrısında bulundu.

#8
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

"Şehirler arası otobüsler ve yaya hareketliliğiyle ilgili kısıtlama yok"Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da zirve kapsamında şehir içinde ve çevre güzergahlarda tüm trafik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

#9
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Hayatın olağan akışının etkilenmeyeceğini ifade eden Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla, vatandaşlarımız seyir esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik.

#10
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Vatandaşlarımız, alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Şehirler arası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok.

#11
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Şehirler arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi yine Sabancı Bulvarı üzerinden AŞTİ Terminali'ne intikal edebilecekler. Yani ilimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlarımız bu noktada sıkıntı yaşamayacaklar."

#12
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Atasoy, güvenlik denetimlerinin her zaman yapıldığını ancak NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla biraz daha artırıldığını dile getirerek, şehir girişinde denetim noktaları kurdukları, şüpheli araç, kamyon, kamyonet, skuter ve benzeri araçların denetimlerini artırdıkları bilgisini paylaştı.

#13
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Trafik yoğunluğu yaşanabilecek tüm noktalarda da ekiplerin görevlendirildiğini aktaran Atasoy, "KGYS üzerinden kameralarımızda izlemek suretiyle oluşabilecek yoğunluklarla ilgili de tüm tedbirlerimiz hazır.

#14
Foto - 56 bin güvenlik personeli sahada olacak NATO teyakkuzu

Yoğunluk yaşanan noktalarda ilave tedbir alınması gerekirse bu tedbirlerimizin tamamını alacağız ve vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Pedofil Trump

Şu pedofil Trump gelecek diye harcanan 11 milyar liranın içinde benim vergilerimin payı ne kadarsa zehir zıkkım haram olsun.
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