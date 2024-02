5. Burun spreyi! Burun tıkanıklığı yaşanılan bu dönemde en büyük şikayetlerden biri de nefes alamamaktır. Özellikle geceleri nefes alamadığınızda uyuyamazsınız ve doğal olarak dinlenemezsiniz. Geceleri ve sabahları başta olmak üzere gün içerisinde burun spreyleri kullanmak daha çabuk iyileşmenize yardım edecektir. Sağlıklı olduğumuz zamanlarda bile su içmek çok önemliyken özellikle hasta olduğumuz dönemlerde vücudumuz daha çok suya ihtiyaç duyar. Ayrıca su içmek boğaz kuruluğunuza ve burun tıkanıklığınıza da iyi gelecektir. C vitamini gribe iyi gelir mi? NCCIH'ye göre, C vitamininin soğuk algınlığını kısaltmada minimal ama olumlu bir etkiye sahip. Kurumun yürüttüğü bir çalışmada, düzenli olarak C vitamini kullanan kişilerin semptomlarının daha hafif olduğu görüldü.