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Yaşam
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24 saat tüfekle nöbet tutuyor

2023-08-14 22:52:28
24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Kilis’te üzüm üreticileri, bağlarına zarar veren domuzlar nedeniyle 24 saat tüfekle nöbet tutuyor.

#1
Foto - 24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Kilis’te, üzüm bahçelerinde hırsızlık ve yabani hayvanların bağ tiyeklerine zarar vermelerini önlemek için 7 gün 24 saat silahlı bekçiler ve üreticiler tarafından korunuyor. Kilis’in Musabeyli ilçesinde ellerinde silahlarla üzüm bağlarında nöbet tutan bekçi ve üreticiler, hırsız ve yabani hayvanları gördüklerinde havaya ateş açtıklarını, silah sesi duyan hayvanların ve hırsızların kaçtığını dile getirdi.

#2
Foto - 24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Üzüm hasadına sayılı günlerin kalmasının ardından bağlara yabani hayvanlar geldiği için 40 gün 40 gece nöbet tutması gerektiğini söyleyen çiftçi Mehmet Polat Demir, "Geceleri tarlaları beklemediğimiz zaman gün aydınlandığında kilolarca üzümleri yerde görüyoruz. Üzümün hasadına az zaman kaldı. 40 gün boyunca en az 12 saat nöbet tutmak zorundayız. Tek gelirimiz üzüm olduğu için gün aydınlanana kadar bekliyoruz. Genelde buralarda yabani hayvanlarla karşılaşıyoruz. Köpeğim olmadığı için yanımda silah olması gerekiyor çünkü o an tek olduğumuz için hayvan zarar verebiliyor’’ şeklinde konuştu.

#3
Foto - 24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Kilis Musabeyli İlçesi Fericek Köyünde ikamet eden çiftçi Bilal Polat Demir, ‘‘Üzüm bağlarını bu yıl bekçi bulamadığımız için 150 dönüm araziyi 5 uzun namlulu silahlı bekçi ve üreticiler koruyor. Yapılan o kadar önleme rağmen hayvandan mallarımızı zor kurtarıyoruz. 5 dakika gözümü kapatsam ya da arkamı dönsem üzümlerin yanında hayvan görebiliyorum. 40 gün nöbetini tutuğumuz bu bağa, iki gün gelmesem bağların hiçbirini ayakta göremeyiz’’ şeklinde konuştu.

#4
Foto - 24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Yabani hayvanları üzümlerden uzak tutan çiftçi Demir, ‘‘Telefonlar çekmediği için ailemden haber alamıyorum. Ben eve gidene kadar eşim uyumuyor. Dağdaki şartları bildiği için gün boyu merak ettiğinden dolayı benim eve gelmemi bekliyor. İki saatte bir şebekelerin çektiği yere çıkıyorum ve hemen eşimi ve çocukları arayıp iyi olduğumu problemin olmadığını söylüyorum’’ diye konuştu.

#5
Foto - 24 saat tüfekle nöbet tutuyor

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