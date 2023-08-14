24 saat tüfekle nöbet tutuyor

Kilis Musabeyli İlçesi Fericek Köyünde ikamet eden çiftçi Bilal Polat Demir, ‘‘Üzüm bağlarını bu yıl bekçi bulamadığımız için 150 dönüm araziyi 5 uzun namlulu silahlı bekçi ve üreticiler koruyor. Yapılan o kadar önleme rağmen hayvandan mallarımızı zor kurtarıyoruz. 5 dakika gözümü kapatsam ya da arkamı dönsem üzümlerin yanında hayvan görebiliyorum. 40 gün nöbetini tutuğumuz bu bağa, iki gün gelmesem bağların hiçbirini ayakta göremeyiz’’ şeklinde konuştu.