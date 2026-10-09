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Sağlık
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Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

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Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Uzman isim göz sağlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

#1
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, 8 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla göz sağlığının korunması ve önlenebilir görme kayıplarının önüne geçilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da düzenli göz kontrollerinin önemine dikkat çekerek vatandaşları göz taramalarını aksatmamaları konusunda uyardı.

#3
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Görme duyusunun yalnızca etrafın algılanmasını sağlamadığını belirten Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, öğrenme, dikkat, hafıza ve karar verme gibi temel alakalı işlevlerde de görmenin önemli rol oynadığını ifade etti. Göz hastalıklarının büyük bölümünün ilk evrelerde herhangi bir belirti vermeden ilerleyebildiğini vurgulayan Sağlam, görme kaybının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildiğini söyledi.

#4
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Glokomun uzun yıllar boyunca sinsi şekilde ilerleyebildiğine dikkat çeken Sağlam, görme kaybının hasta tarafından fark edildiği dönemde oluşan hasarın kalıcı hale gelebileceğini belirtti. İleri yaşlarda görme azalmasının en yaygın nedenlerinden biri olan kataraktın ise bulanık görme, renklerde soluklaşma, gece görüşünde zayıflama ve sık gözlük numarası değişikliği gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini aktardı. İleri yaş grubunda sık görülen sarı nokta hastalığına da değinen Sağlam, cisimlerin veya düz çizgilerin eğri görülmesi, okuma güçlüğü ve merkezî görmede bulanıklığın hastalığın belirtileri arasında yer aldığını ifade etti.

#5
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların retina üzerinde hasara neden olabileceğini hatırlatan Sağlam, bu hastalıkları bulunan kişilerin herhangi bir görme şikâyeti olmasa dahi düzenli retina muayenesinden geçmeleri gerektiğini söyledi. Çocukluk çağındaki göz sağlığının da kritik önem taşıdığını belirten Sağlam, şaşılık, göz tembelliği ve kırma kusurlarının erken dönemde teşhis edilmesi halinde tedavi başarısının yüksek olduğunu kaydetti. Çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin yaş gruplarına göre sınırlandırılması ve güvenli izleme mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.

#6
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Göz sağlığında acil müdahale gerektiren belirtilere de dikkat çeken Sağlam, ani gelişen görme kayıpları, görme alanında daralma veya gölge ve perde oluşumu, yeni başlayan yoğun ışık çakmaları ile göz önünde aniden beliren çok sayıda uçuşan cisim görülmesi halinde vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerektiğini ifade etti.

#7
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Göz hastalıkları ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinen Sağlam, periyodik göz muayenelerinin aksatılmaması ve kronik rahatsızlıkların kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

#8
Foto - Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Göz sağlığının korunması için yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler, balık ve kuruyemiş ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin tercih edilmesini öneren Sağlam, çocuklarda ise ekran kullanım sürelerinin yaşa uygun şekilde sınırlandırılması ve ekranla aradaki mesafenin korunması gerektiğini söyledi.

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