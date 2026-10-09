Uzman isim duyurdu: Gözde ışık çakması ve uçuşan cisimleri hafife almayın!

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların retina üzerinde hasara neden olabileceğini hatırlatan Sağlam, bu hastalıkları bulunan kişilerin herhangi bir görme şikâyeti olmasa dahi düzenli retina muayenesinden geçmeleri gerektiğini söyledi. Çocukluk çağındaki göz sağlığının da kritik önem taşıdığını belirten Sağlam, şaşılık, göz tembelliği ve kırma kusurlarının erken dönemde teşhis edilmesi halinde tedavi başarısının yüksek olduğunu kaydetti. Çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin yaş gruplarına göre sınırlandırılması ve güvenli izleme mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.