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234 bin yeni personel alınacak! Kamu ve özel sektör harekete geçti

2023-04-27 08:14:41
234 bin yeni personel alınacak! Kamu ve özel sektör harekete geçti

Son günlerde Sağlık Bakanlığı’ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na kadar birçok bakanlık yeni memur alımı için duyuruya çıktı. Bunlarına arasında en fazla eleman alacak kurum Sağlık Bakanlığı. Bakanlık, 31 bin 600’ü sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin 900’ü sürekli işçi olmak üzere 42 bin 500 yeni elaman alacağını açıkladı. Buna göre sağlık alanında görevlendirilmek üzere bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri alınacak. Ayrıca 10 bin 900 de sürekli işçi istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın personel alımında sona gelindi.

#1
Foto - 234 bin yeni personel alınacak! Kamu ve özel sektör harekete geçti

ADALET BAKANLIĞI’NA 22 BİN 43 KİŞİ Personel alımı yapacak bir başka kurum ise Milli Savunma Bakanlığı. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüren Kurum, toplamda 30 bin 62 personel alımı yapacak. Alıma ilişkin detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Adalet Bakanlığı ise 22 bin 43 personel alımı için harekete geçti. Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkif Evleri’nde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı’nın personel alımı için başvurular başladı ve 11 Mayıs tarihinde son bulacak.

#2
Foto - 234 bin yeni personel alınacak! Kamu ve özel sektör harekete geçti

2 BİN 700 GELİR UZMANI Bu dönemde personel alımı yapacak kurumlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlık, 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alacak ve öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yaptığı duyuru ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na 50 devlet gelir uzmanı ve 2700 gelir uzmanı olmak üzere 2750 personel alımı yapacak.

#3
Foto - 234 bin yeni personel alınacak! Kamu ve özel sektör harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise hizmet kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 431 meslek ve destek personel alımı yapacak. Alınacak personel ise; avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve güvenlik görevlisi gibi personelden oluşacak. TÜBİTAK, DSİ de bu dönemde yeni personel alacak kurumlar arasında.

#4
Foto - 234 bin yeni personel alınacak! Kamu ve özel sektör harekete geçti

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