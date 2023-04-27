234 bin yeni personel alınacak! Kamu ve özel sektör harekete geçti

Son günlerde Sağlık Bakanlığı’ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na kadar birçok bakanlık yeni memur alımı için duyuruya çıktı. Bunlarına arasında en fazla eleman alacak kurum Sağlık Bakanlığı. Bakanlık, 31 bin 600’ü sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin 900’ü sürekli işçi olmak üzere 42 bin 500 yeni elaman alacağını açıkladı. Buna göre sağlık alanında görevlendirilmek üzere bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri alınacak. Ayrıca 10 bin 900 de sürekli işçi istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın personel alımında sona gelindi.