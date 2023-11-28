2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

Avrupa genelinde 22 ülkeyi temsil eden COTY jürisinin 59 üyesi, büyük ödül için 28 aday otomobil arasından finalde yarışacak 7 otomobili belirledi. Finalist olarak açıklanan 7 otomobilden biri yeni PEUGEOT E-3008 oldu. Böylece son 10 yılda 7’nci kez bir PEUGEOT modeli finalist olarak seçilmiş oldu. PEUGEOT bundan önce; 2022 yılında yeni 408 ile, 2021 yılında 308 ile, 2019 yılında 208 ile, 2018 yılında 508 (Hatchback ve SW) ile, 2016 yılında 3008 ile ve 2013 yılında da bir önceki nesil 308 (Hatchback ve SW) ile finalist olarak seçildi. PEUGEOT bu modellerden bir önceki nesil 308, 208 ve 3008 modelleriyle Yılın Otomobili olarak ödüllendirildi. Kategori ya da sınıfın olmadığı COTY’de 2024 yılının kazananı 26 Şubat’ta İsviçre-Cenevre’de açıklanacak.