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Otomotiv
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2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

2023-11-28 11:46:14
2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

Otomobilin Oscar’ı olarak görülen, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde Yeni PEUGEOT E-3008 finalistler arasına girdi. 22 farklı ülkeyi temsil eden 59 COTY (Avrupa’da Yılın Otomobili) jüri üyesi, Yeni PEUGEOT E-3008’i 28 aday otomobil içerisinden son 7 finalist arasına seçti. Bu prestijli yarışmada bir PEUGEOT modeli, son 10 yıl içinde 7’nci kez finalistler arasında yer aldı. 2024 Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi 26 Şubat'ta İsviçre’nin Cenevre şehrinde açıklanacak.

#1
Foto - 2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

Tüketici beklentilerine uygun ürünleri yüksek teknoloji ve kaliteyle birleştiren PEUGEOT, yeni nesil modelleriyle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda markanın kısa süre içerisinde pazara sunmaya hazırlandığı yeni E-3008, iddialı tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle otomotiv sektörünün alanında en büyük ödüllerinden olan Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) için finalistler arasında yerini aldı. Otomobilin Oscar’ı olarak görülen COTY’de en başarılı 7 model arasına adını yazdıran PEUGEOT E-3008 ile Fransız otomotiv üretici, 2013 yılından bu yana finallere kalma geleneğini de sürdürmüş oldu.

#2
Foto - 2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

Avrupa genelinde 22 ülkeyi temsil eden COTY jürisinin 59 üyesi, büyük ödül için 28 aday otomobil arasından finalde yarışacak 7 otomobili belirledi. Finalist olarak açıklanan 7 otomobilden biri yeni PEUGEOT E-3008 oldu. Böylece son 10 yılda 7’nci kez bir PEUGEOT modeli finalist olarak seçilmiş oldu. PEUGEOT bundan önce; 2022 yılında yeni 408 ile, 2021 yılında 308 ile, 2019 yılında 208 ile, 2018 yılında 508 (Hatchback ve SW) ile, 2016 yılında 3008 ile ve 2013 yılında da bir önceki nesil 308 (Hatchback ve SW) ile finalist olarak seçildi. PEUGEOT bu modellerden bir önceki nesil 308, 208 ve 3008 modelleriyle Yılın Otomobili olarak ödüllendirildi. Kategori ya da sınıfın olmadığı COTY’de 2024 yılının kazananı 26 Şubat’ta İsviçre-Cenevre’de açıklanacak.

#3
Foto - 2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

3008 modelinin tasarım ve sürüş keyfi açısından tamamen bir ileri seviyeye taşıyan Yeni PEUGEOT E-3008, sunduğu sınıfının en iyi elektrik performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni fastback SUV modeli E-3008, yeniden yorumlanan tasarımıyla daha göz alıcı ve sürüş keyfini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan yeni Panoramik i-Cockpit® ile daha çok duygulara hitap ediyor. Araç aynı zamanda, Stellantis'in yeni STLA Medium platformu ile yüksek performans ile 700 kilometreye varan tamamen elektrikli menzili birleştirerek markanın mükemmellik anlayışını ortaya koyuyor.

#4
Foto - 2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

İleri Seviye Elektrikli Fastback SUV olarak lanse edilen PEUGEOT E-3008, Stellantis’in PEUGEOT E-3008 ile kullanmaya başladığı tamamen yeni STLA Medium platformu sayesinde adeta sınıf atladı. Bu yenilikçi platform, müşteriler için en önemli kriterler açısından sınıfının en iyi özelliklerini sunacak şekilde tasarlandı: menzil (700 kilometreye kadar), şarj süresi (10 dakikada 100 kilometre), sürüş keyfi, performans, tasarım verimliliği (14 kWsa/100 km’den az) ve bağlantılı hizmetler (Seyahat Planlayıcı, Akıllı şarj, Uzaktan İşlevler ve İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler).

#5
Foto - 2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

Yeni PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, yükseltilmiş gösterge ekranı ile merkezi dokunmatik ekranını bir araya getiren etkileyici 21 inçlik kavisli, havada süzülen HD ekranıyla sürüş keyfini artırıyor. Yeni PEUGEOT E-3008 yalnızca Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek. 2025 yılına kadar Avrupa'da elektrikli araç lideri olmayı hedefleyen PEUGEOT, 9 binek araç ve 3 hafif ticari araçtan oluşan elektrikli araç marka stratejisinin kalbine yeni E-3008’i yerleştiriyor. Böylece PEUGEOT tüm ana akım markalar arasında en kapsamlı ve en verimli elektrikli araç ürün gamı ile öne çıkıyor.

#6
Foto - 2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!

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