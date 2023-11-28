2023-11-28 11:46:14 2024 Yılın Otomobili finalistleri arasında yer aldı! Son 10 yılda kendisine yer buluyor!
Otomobilin Oscar’ı olarak görülen, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde Yeni PEUGEOT E-3008 finalistler arasına girdi. 22 farklı ülkeyi temsil eden 59 COTY (Avrupa’da Yılın Otomobili) jüri üyesi, Yeni PEUGEOT E-3008’i 28 aday otomobil içerisinden son 7 finalist arasına seçti. Bu prestijli yarışmada bir PEUGEOT modeli, son 10 yıl içinde 7’nci kez finalistler arasında yer aldı. 2024 Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi 26 Şubat'ta İsviçre’nin Cenevre şehrinde açıklanacak.