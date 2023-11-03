2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

TÜİK'in açıkladığı ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2024'te vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa önümüzdeki yıl vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 zam gelecek. Peki ehliyet ve pasaport harçları, IMEI kayıt harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni yılda uygulanacak tarife. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek. İşte yüzde 58,46'lık orana göre, 2024 yılında vergi, ceza ve harçların zamlı tarifeleri.