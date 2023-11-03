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Ekonomi
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2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

2023-11-03 14:17:11
2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış yaşanabilir. Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. 2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezalarında artış yaşanabilir.

#1
Foto - 2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

TÜİK'in açıkladığı ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2024'te vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa önümüzdeki yıl vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 zam gelecek. Peki ehliyet ve pasaport harçları, IMEI kayıt harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni yılda uygulanacak tarife. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek. İşte yüzde 58,46'lık orana göre, 2024 yılında vergi, ceza ve harçların zamlı tarifeleri.

#2
Foto - 2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK? Yüzde 58,46'lık zamma göre 6 aylık pasaport harcı 1.638 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 2.395 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 3.912 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 5.557 liraya, 3 yıldan fazla olan pasaport harçları 7.832 liraya, defter ücreti ise 793 liraya çıkacak.

#3
Foto - 2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

EHLİYET HARÇLARI NE OLACAK? Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

#4
Foto - 2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1.506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1.510 lira olacak.

#5
Foto - 2024 yılı pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

IMEI KAYIT HARCI 31 BİN LİRAYI AŞACAK 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak. Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.

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