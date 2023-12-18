2023’ün çığır açan buluşları belli oldu!

Zayıflama ilaçları Science, hem bir ‘kamu sağlığı krizi’ hem de zorlu bir ‘bireysel mücadele’ olarak tanımladığı obeziteye karşı ilaç tedavilerinin hayal kırıklığı yaratan geçmişine dikkat çekerken yeni tedavileri umut verici buldu. Yeni ilaçlar, glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) adı verilen bağırsak hormonunu taklit ediyor. Başlangıçta diyabet için geliştirilen bu ilaçların hafif yan etkilerle birlikte önemli miktarda kilo kaybı sağladığı belirtiliyor. Science, GLP-1 ilaçlarını yılın çığır açan buluşu olarak tanımasını şöyle gerekçelendirdi: “Bu yıl yapılan klinik deneyler ilaçların aynı zamanda kalp yetmezliği semptomlarını, kalp krizi ve felç riskini de azalttığını buldu; bu da ilaçların kilo vermenin ötesinde önemli faydalara sahip olduğuna dair en ikna edici kanıt.” Science’ın 2023’ün en önemli bilimsel ilerlemeleri listesinin ikinci sırasında farklı alanlardan dikkat çekici keşifler var.