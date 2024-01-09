2023 yılında son kez görüldüler! Bu türlerin nesli tükendi

Maui Adası'nın yalnızca en nemli ve en doğu yakasında yaşayan bu kuş, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için esaret altında üremelerini sağlamak amacıyla yakalanmaya çalışıldı. Ancak çabalar boşa çıktı. 2004’te bu türe ait sadece iki kuş kalmıştı. 2018’de yapılan araştırmalarda bir daha gözlemlenmediği söylendi ve nesli tükenen kuş listesine alındı. Po'ouli, melamprosops cinsinin tek üyesiydi. Maui Adası'nın yalnızca en nemli ve en doğu yakasında yaşayan bu kuş, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için esaret altında üremelerini sağlamak amacıyla yakalanmaya çalışıldı. Ancak çabalar boşa çıktı. 2004’te bu türe ait sadece iki kuş kalmıştı. 2018’de yapılan araştırmalarda bir daha gözlemlenmediği söylendi ve nesli tükenen kuş listesine alındı.