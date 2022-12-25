2023 Türkiye’nin gurur yüzyılı olacak

2023'te Milli Muharip Uçak'tan(MMU) PİRİ REİS denizaltısına; insansız savaş uçağı Kızılelma'dan İMECE yer gözlem uydusuna yerli ve milli ürünlerde kritik gelişmeler olacak. Önümüzdeki yıl, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta hangardan çıkacak HÜRJET ve ATAK-2 ilk kez göklerle buluşacak.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2023'te seri üretime geçecek. GÖKBEY helikopteri, yerli motorla ilk kez önümüzdeki yıl ortasında uçacak. Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 ilk uçuşu gerçekleştirilecek. Bayraktar TB3 SİHA, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG ANADOLU'ya konuşlandırılacak. Roketsan ve STM yapımı Mini İHA kategorisinde dolanan mühimmat Alpagut ilk atışı yapılacak, STM yapımı Alpagu envantere alınacak.