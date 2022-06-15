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Eğitim
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2022 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2022-06-15 15:37:40
2022 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Milyonlar nefeslerini tuttu YKS’nin yapılacağı tarihe odaklandı. YKS kadar adaylar soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi de araştırıyor. Peki, YKS soruları ayın kaçında ilan edilir?

#1
Foto - YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

#2
Foto - Sınav soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM’den resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak YKS’nin son oturumu olan YDT’nin ardından ÖSYM’nin soru ve cevap anahtarlarını erişime açması bekleniyor.

Sınav soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM’den resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak YKS’nin son oturumu olan YDT’nin ardından ÖSYM’nin soru ve cevap anahtarlarını erişime açması bekleniyor.

#3
Foto - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak” dedi.

#4
Foto - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye katılacak adaylar ve ailelerine yönelik,

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye katılacak adaylar ve ailelerine yönelik, "Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alanın bulunduğunun altını çizen Aygün,

Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alanın bulunduğunun altını çizen Aygün, "Gençlerimiz, kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar." dedi.

#6
Foto - Geçen yıl YKS'ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.

Geçen yıl YKS'ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.

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