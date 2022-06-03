2022-06-03 18:11:08 2022 yılı kurban vekalet ücretleri belli oldu
Bu yıl Kurban Bayramı’nda vekaletle kurban kesimi ücretleri açıklandı.
Bu yıl Kurban Bayramı’nda vekaletle kurban kesimi ücretleri açıklandı.
Türkiye’deki hayırseverlerin kurban vekaletleri yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Diyanet 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban hisse vekâlet bedelleri belli oldu.
Kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilecek.
Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Diyanet Vakfı ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kurban kesim ve dağıtımlarını gerçekleştirerek maddi sıkıntılar çekenler başta olmak üzere, Filistin’de, Yemen’de, Bangladeş’te, Arakan’da muhtaçlara yardımlar ulaştırılacak.
Vekalet yoluyla kurban çalışmaları kapsamında Türkiye’de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 80 ülke 345 bölgede mazlum ve muhtaçlara Türkiye’den yardım elini ulaştırılacak.
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