  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
11
2022 resmi tatiller kaç gün? Resmi tatiller 2022’de hangi güne denk geliyor?

2022-01-02 12:37:12
2022 resmi tatiller kaç gün? Resmi tatiller 2022’de hangi güne denk geliyor?

Resmi tatiller 2022 ne zaman? Resmi tatiller 2022’de kaç gün? Resmi tatiller 2022’de hangi günlere denk geliyor? 2022 yılına girilmesiyle birlikte resmi ve dini tatil günleri merak ediliyor. Yoğun iş temposu nedeniyle yorgun ve stresli olan çalışanlar ile öğrenci, öğretmenler ve memurlar, amirler, işçiler ve çalışanlar 2022 resmi tatil günlerini sorgulaya başladı. Peki bu yıl hangi günler tatil? 2022 tatil günleri ne zaman? İşte 2022 resmi ve dini tatil günleri 2022 bayram tatilleri.

#1
Foto - 2022 yılı içinde tatil planı yapacaklar 2022 resmi tatilleri hangi günler? sorusu araştırılıyor. Resmi tatiller ne zaman? 2022 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşlar da resmi tatil günlerini sorgulamaya başladı. Resmi tatil 2022 tarihleri araştırması yapan çalışanlar başta olmak üzere 2022’de resmi tatil günleri kaç gün olacak? Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Kurban Bayram tatili ne kazan kaç gün? sorusunu da sormakta. İşte 2022 resmi ve dini bayram tatil günleri.

2022 yılı içinde tatil planı yapacaklar 2022 resmi tatilleri hangi günler? sorusu araştırılıyor. Resmi tatiller ne zaman? 2022 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşlar da resmi tatil günlerini sorgulamaya başladı. Resmi tatil 2022 tarihleri araştırması yapan çalışanlar başta olmak üzere 2022’de resmi tatil günleri kaç gün olacak? Bayram tatili kaç gün, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Kurban Bayram tatili ne kazan kaç gün? sorusunu da sormakta. İşte 2022 resmi ve dini bayram tatil günleri.

#2
Foto - 20122tatil günleri, planlarını şimdiden çizmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı veya okulların kapanacağı tarihe göre tatil günleri planlamasını yapacak olan vatandaşlar, 2022 yılı içerisindeki durumu sorguluyor. 1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geldi.

20122tatil günleri, planlarını şimdiden çizmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı veya okulların kapanacağı tarihe göre tatil günleri planlamasını yapacak olan vatandaşlar, 2022 yılı içerisindeki durumu sorguluyor. 1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geldi.

#3
Foto - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.

#4
Foto - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.

#5
Foto - Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilen arİfe bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüyle aynı güne denk geliyor. 1 Mayısı takiben Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman 2022? Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilen arİfe bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüyle aynı güne denk geliyor. 1 Mayısı takiben Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

#6
Foto - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022 hangi gün? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022’de perşembe günü kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022 hangi gün? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022’de perşembe günü kutlanacak.

#7
Foto - Kurban Bayramı 2022 ne zaman hangi gün? 2022 yılında 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil iken 9,10,11 ve 12 Temmuz günleri tam gün tatil. Kurban bayramı için 4,5 günlük resmi tatil söz konusu.

Kurban Bayramı 2022 ne zaman hangi gün? 2022 yılında 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil iken 9,10,11 ve 12 Temmuz günleri tam gün tatil. Kurban bayramı için 4,5 günlük resmi tatil söz konusu.

#8
Foto - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hangi gün? Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cuma gününe denk geliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hangi gün? Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cuma gününe denk geliyor.

#9
Foto - 30 Ağustos Zafer Bayramı 2022’de hangi gün? Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2022 yılında Salı gününe denk gelmekte.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022’de hangi gün? Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2022 yılında Salı gününe denk gelmekte.

#10
Foto - Cumhuriyet Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor? Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cuma yarım gün ve 29 Ekim Cumartesi ise tam gün olmak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.

Cumhuriyet Bayramı 2022 hangi güne denk geliyor? Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cuma yarım gün ve 29 Ekim Cumartesi ise tam gün olmak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.

Dolar için son çağrı bomba! İslam Memiş, 18 liradan dolar alıp zarar edenleri uyardı: Zararırınızı karşılamak için bunu yapın
Ekonomi

Dolar için son çağrı bomba! İslam Memiş, 18 liradan dolar alıp zarar edenleri uyardı: Zararırınızı karşılamak için bunu yapın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 18 liralardan dolar alıp henüz bozdurmayanlara tavsiyelerde bulunarak '13.80 denemesi olursa bu..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut karanlık Odatv’ye meydan okudu: Gerçek babanız kim, mutlaka öğrenin!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut karanlık Odatv’ye meydan okudu: Gerçek babanız kim, mutlaka öğrenin!

Türkiye düşmanlarının ‘ortak’ platformu ve ‘sesi’ haline gelen karanlık Oda TV’nin ‘algı operasyonuna’ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulu..
Konya'da hareketli anlar
Gündem

Konya'da hareketli anlar

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle kaçarken polisin "dur" ihtarına uymadığı öne sürülen 3 hırsızlık şüphelisinden biri, polisin silahının ..
Birbirlerinin dilinden iyi anlıyorlar! Gezici ve darbeci kafa kafaya verdi
Gündem

Birbirlerinin dilinden iyi anlıyorlar! Gezici ve darbeci kafa kafaya verdi

28 Şubat’ın darbeci generallerinden Çetin Doğan’ın desteğine ‘kızıl soros’ lakaplı Osman Kavalı kayıtsız kalmadı. Kavala, “Maruz kaldıkları ..
Dünyanın ayarı bozuldu! ''Türkler bunu nasıl yaptı?
Gündem

Dünyanın ayarı bozuldu! ''Türkler bunu nasıl yaptı?"

Açıklamalarda bulunan gazeteci Hakkı Öcal "SİHA'ların başarısı dünya çapında tartışılan bir konu. Bir kısmı hayretle ''Türkler bunu nasıl ya..
Yunan uzmandan çok konuşulacak itiraf: 15 Temmuz'dan sonra ABD'nin kontrolü sona erdi
Gündem

Yunan uzmandan çok konuşulacak itiraf: 15 Temmuz'dan sonra ABD'nin kontrolü sona erdi

Yunan analist Stergios D. Theofanidis, Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Hisar-O+'nun son testiyle silah sistemleri tedariki konusunda ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay