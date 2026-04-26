'Asla güvende olmayacaklar' dedi ve ekledi: 'İsrail'e karşı kimse bizi durduramaz'
Hizbullah, Arapça ve İbranice video yayınlayarak İsrail terörüne karşı net mesajlar verdi.
Hizbullah, Arapça ve İbranice yayımladığı video mesajda İsrail’e yönelik sert uyarılarda bulunarak, Tel Aviv’in güney Lübnan’da oluşturmayı planladığı güvenlik kuşağını başarısızlığa uğratacağını ileri sürdü.
Yayınlanan videoda roket atışlarına ilişkin görüntüler yer alırken, İsrail yerleşimlerinde isabet sağlandığı öne sürüldü. Mesajda, “Herhangi bir güvenlik kuşağı, derinliği ne olursa olsun, biz istediğimizde bu saldırıları engelleyemez” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, örgütün roket sistemleri, insansız hava araçları ve güdümlü mühimmat kapasitesine atıf yapıldı.
Videoda ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın daha önce yaptığı kısa bir konuşmaya da yer verildi. Kasım, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenli olmayacağını belirterek, “İsrail Lübnan’da herhangi bir noktaya girse bile bu yerleşimler güvende olmayacak” dedi. Hizbullah, videonun sonunda İsrailli yerleşimcilere doğrudan hitap ederek, “Kimse sizi kandırmasın, özellikle de hükümetiniz” uyarısında bulundu.
Örgüt, saldırılarının Lübnan’ı savunma amacı taşıdığını ve İsrail’in ateşkesi ihlal eden eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiğini savundu. Açıklamada, İsrail’in sivillere yönelik saldırıları, evlerin yıkılması ve güneydeki köylerin tahrip edilmesinin bu karşılıkların gerekçesi olduğu öne sürüldü.
İSRAİL'İN SARI HATTI// Öte yandan İsrail, güney Lübnan’da sınır boyunca “sarı hat” adı verilen bir ayrım hattı oluşturduğunu açıkladı. İsrail ordusunun, ateşkese rağmen bölgede askeri operasyonlarını sürdürdüğü ve çok sayıda köy ile kasabada yıkım faaliyetleri yürüttüğü bildirildi. İddialara göre, bu faaliyetler “tampon bölge” oluşturmayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası olarak yürütülüyor. İsrail’in söz konusu planının, güney Lübnan’dan yerinden edilen yüz binlerce sivilin geri dönüşünü engellemeyi hedeflediği öne sürülüyor. Yerel ve uluslararası raporlar, bölgede altyapı ve yaşam alanlarının sistematik biçimde tahrip edildiğine işaret ediyor. (Kaynak: Mepa News)
