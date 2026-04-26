'Asla güvende olmayacaklar' dedi ve ekledi: 'İsrail'e karşı kimse bizi durduramaz'

İSRAİL'İN SARI HATTI// Öte yandan İsrail, güney Lübnan’da sınır boyunca “sarı hat” adı verilen bir ayrım hattı oluşturduğunu açıkladı. İsrail ordusunun, ateşkese rağmen bölgede askeri operasyonlarını sürdürdüğü ve çok sayıda köy ile kasabada yıkım faaliyetleri yürüttüğü bildirildi. İddialara göre, bu faaliyetler “tampon bölge” oluşturmayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası olarak yürütülüyor. İsrail’in söz konusu planının, güney Lübnan’dan yerinden edilen yüz binlerce sivilin geri dönüşünü engellemeyi hedeflediği öne sürülüyor. Yerel ve uluslararası raporlar, bölgede altyapı ve yaşam alanlarının sistematik biçimde tahrip edildiğine işaret ediyor. (Kaynak: Mepa News)