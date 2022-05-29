2022 emekli memur zammı: memur, emekli, sözleşmeli personel ne kadar zam alacak?

En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira olacak? Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 41, memur ve memur emeklisi yüzde 40,5 veya ek zamlı olarak yüzde 43 zam alacak. Bu hesaba göre; En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak. UYARI: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.