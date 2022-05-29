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Ekonomi
20
2022 emekli memur zammı: memur, emekli, sözleşmeli personel ne kadar zam alacak?

2022-05-29 16:14:14
2022 emekli memur zammı: memur, emekli, sözleşmeli personel ne kadar zam alacak?

Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile beraber emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu, 4 aylık enflasyon verilerini açıkladı. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 olurken, buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da yüzde 31,21 oldu. 1 Temmuz’dan itibaren memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı alacak. Enflasyonun ardından emekli memur maaşları ile memur maaşlarına yapılacak zam oranları bir hayli merak ediliyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda emekli memurlar ne kadar maaş alacak?

#1
Foto - Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olmuş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 4 ayın enflasyon rakamlarını açıkladı. 3 Haziran’da da mayıs ayı enflasyon verileri açıklanıcak. Peki açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur, emekli, sözleşmeli personel ne kadar zam alacak?

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olmuş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 4 ayın enflasyon rakamlarını açıkladı. 3 Haziran’da da mayıs ayı enflasyon verileri açıklanıcak. Peki açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur, emekli, sözleşmeli personel ne kadar zam alacak?

#2
Foto - Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılmacak zammı bekliyor. Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk 4 ay enflasyon rakamlarına göre zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşti. TÜİK bu Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Yeni veriler sonrası 5 aylık enflasyon farkı ile Temmuz maaş zammı da büyük oranda netleşmiş olacak. En düşük memurv e emekli maaşı kaç lira olacak?

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılmacak zammı bekliyor. Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk 4 ay enflasyon rakamlarına göre zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak kesinleşti. TÜİK bu Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Yeni veriler sonrası 5 aylık enflasyon farkı ile Temmuz maaş zammı da büyük oranda netleşmiş olacak. En düşük memurv e emekli maaşı kaç lira olacak?

#3
Foto - Emekli ve memur zammı için yılın ikinci zam dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, Temmuz zammı için de ipuçları güçlendi. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı. Sabah’ta yer alan habere göre, enflasyon rakamları ışığında memur, emekli memur ve sözleşmeli personelin alacağı enflasyon farkları da belli olmaya devam ediyor.

Emekli ve memur zammı için yılın ikinci zam dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, Temmuz zammı için de ipuçları güçlendi. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı. Sabah’ta yer alan habere göre, enflasyon rakamları ışığında memur, emekli memur ve sözleşmeli personelin alacağı enflasyon farkları da belli olmaya devam ediyor.

#4
Foto - Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

#6
Foto - Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.

#7
Foto - Bu rakam 4 aylık emekli zammı olarak netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır çıksa bile yüzde 31,71 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

Bu rakam 4 aylık emekli zammı olarak netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır çıksa bile yüzde 31,71 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

#8
Foto - Açıklanan Nisan ayı enflasyon oranı ile Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

Açıklanan Nisan ayı enflasyon oranı ile Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

#9
Foto - Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 olurken, buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da yüzde 31,21 oldu. Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti. Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 olurken, buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da yüzde 31,21 oldu. Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti. Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

#10
Foto - Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, 'Haziran ayı kira artış oranı' için de belirleyici olacak. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın anketine göre Mayıs ayı enflasyon oranı gerçekleşirse, 5 aylık enflasyon yüzde 36,95, memur enflasyon farkı da yüzde 29,45 olacak. Yüzde 36,95 SSK ve Bağ-Kur 5 aylık emekli zammı olacakken, yüzde 29,45'e yüzde 7 toplu sözleşme zam oranı ilave edilince memur zammı ise yüzde 36,45 olacak.

Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, 'Haziran ayı kira artış oranı' için de belirleyici olacak. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın anketine göre Mayıs ayı enflasyon oranı gerçekleşirse, 5 aylık enflasyon yüzde 36,95, memur enflasyon farkı da yüzde 29,45 olacak. Yüzde 36,95 SSK ve Bağ-Kur 5 aylık emekli zammı olacakken, yüzde 29,45'e yüzde 7 toplu sözleşme zam oranı ilave edilince memur zammı ise yüzde 36,45 olacak.

#11
Foto - Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşmesi durumunda, TÜFE endeksi 968,65'e yükselecek. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı+toplu sözleşme zammı hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.

Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşmesi durumunda, TÜFE endeksi 968,65'e yükselecek. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı+toplu sözleşme zammı hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.

#12
Foto - Emekli ve memur Temmuz zammı için artık son aya girilecekken, yapılacak olan zamlara ek olarak sosyal refah düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.

Emekli ve memur Temmuz zammı için artık son aya girilecekken, yapılacak olan zamlara ek olarak sosyal refah düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.

#13
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira olacak? Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 41, memur ve memur emeklisi yüzde 40,5 veya ek zamlı olarak yüzde 43 zam alacak. Bu hesaba göre; En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak. UYARI: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira olacak? Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 41, memur ve memur emeklisi yüzde 40,5 veya ek zamlı olarak yüzde 43 zam alacak. Bu hesaba göre; En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak. UYARI: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

#14
Foto - Temmuz 2021 memur maaşları ne kadar olacak? Memur maaşları için 5 aylık ve 6 aylık beklenen enflasyon oranı ile ek zamlı hesaplamarı yaptık: 5 aylık beklenen enflasyon rakamları ile (Yüzde 36,45), Merkez Bankası anketinden çıkan enflasyon beklentilerine ile 6 aylık hesap (Yüzde 40,5), 2,5 ek zamlı artışla birlikte hesaplanan 6 aylık Temmuz zammı hesabı (Yüzde 43),

Temmuz 2021 memur maaşları ne kadar olacak? Memur maaşları için 5 aylık ve 6 aylık beklenen enflasyon oranı ile ek zamlı hesaplamarı yaptık: 5 aylık beklenen enflasyon rakamları ile (Yüzde 36,45), Merkez Bankası anketinden çıkan enflasyon beklentilerine ile 6 aylık hesap (Yüzde 40,5), 2,5 ek zamlı artışla birlikte hesaplanan 6 aylık Temmuz zammı hesabı (Yüzde 43),

#15
Foto - İşte en çok merak edilen meslek meslek maaş hesapları: Genel müdür, polis, hemşire, imam, öğretmen Temmuz zamlı maaşları, UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI, Genel Müdür 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502, Şube Müdürü (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999, Memur (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801,

İşte en çok merak edilen meslek meslek maaş hesapları: Genel müdür, polis, hemşire, imam, öğretmen Temmuz zamlı maaşları, UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI, Genel Müdür 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502, Şube Müdürü (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999, Memur (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801,

#16
Foto - Öğretmen 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395, Kaymakam 1. sınıf 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899, Başkomiser 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962, Polis memuru 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880, Uzman doktor 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036,

Öğretmen 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395, Kaymakam 1. sınıf 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899, Başkomiser 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962, Polis memuru 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880, Uzman doktor 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036,

#17
Foto - Hemşire (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942, Mühendis 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359, Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199, Profesör 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268, Araştırma görevlisi 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457,

Hemşire (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942, Mühendis 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359, Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199, Profesör 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268, Araştırma görevlisi 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457,

#18
Foto - Vaiz 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874, Avukat 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636, Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) NOT: Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır. En düşük emekli maaşı için masada 3 formül var:

Vaiz 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874, Avukat 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636, Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) NOT: Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır. En düşük emekli maaşı için masada 3 formül var:

#19
Foto - En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Benzer bir artış ihtimali en çok gündemde yer alan formüller arasında yer alıyor. İşte masadaki 3 formül: Seyyanen zam yapılabilir. En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir. 6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir. Ancak hiçbir durumda enflasyon oranının altında bir artış söz konusu olmayacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Benzer bir artış ihtimali en çok gündemde yer alan formüller arasında yer alıyor. İşte masadaki 3 formül: Seyyanen zam yapılabilir. En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir. 6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir. Ancak hiçbir durumda enflasyon oranının altında bir artış söz konusu olmayacak.

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