2022-05-29 16:14:14 2022 emekli memur zammı: memur, emekli, sözleşmeli personel ne kadar zam alacak?
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile beraber emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu, 4 aylık enflasyon verilerini açıkladı. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 olurken, buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da yüzde 31,21 oldu. 1 Temmuz’dan itibaren memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı alacak. Enflasyonun ardından emekli memur maaşları ile memur maaşlarına yapılacak zam oranları bir hayli merak ediliyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda emekli memurlar ne kadar maaş alacak?