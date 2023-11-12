  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

2023-11-12 19:48:21
2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Roma döneminden günümüze kadar gelen ve 2018 yılında çıkan yangında harabeye dönen Dipsizgöl Tabiat Parkı, yaklaşık 4 yıldır süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden açtı.

#1
Foto - 2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 550 rakımlı noktada 40 metreyi aşan derinlikte olan, dört bir yanı gürgen, meşe ve devasa karaçam ağaçları ile kaplı doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı 2018 yılında çıkan yangın sonrası harabeye dönerek kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sonrası başlatılan çalışmalar neticesinde Dipsizgöl Tabiat Parkı, yeniden ayağa kaldırıldı. Roma döneminden günümüze kadar ulaşan ve 'Doceia' ismiyle de bilinen Dipsizgöl Tabiat Parkı, restorasyon ve yenileme çalışmalarının yaklaşık 4 yıl sonra tamamlanmasıyla birlikte kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı. Doğa harikası göl ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine keyif sunan Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda toplam 12 bin adet fidan dikildi. Tabiat parkının tamamı ışıklandırılarak, localar yerleştirildi ve ailelerin rahat yemek yiyebileceği üstü kapalı mangal alanları ve kamelyalar oluşturuldu. Grafiti sanatçıları için de bölümlerin ayrıldığı Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda ailelerin konaklayabileceği, tamamı gölü görebilen bungalov evler ormanlık alanının içerisine yerleştirildi.

#2
Foto - 2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Off-road sporu yapılabilecek olan tesiste organik yöresel gıdalar kullanılacak. Köylerden temin edilecek olan gıda ürünleri Tosya’da kırsal alanda yaşayanlara da gelir kapısı olacak. Hitit buğdayı olarak bilinen siyez buğdayı ile yapılan doğal ürünler de misafirlere ikram edilecek.

#3
Foto - 2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Dipsizgöl Tabiat Parkı’nın 13 bungalovdan oluştuğunu söyleyen tabiat parkı işletmecisi Hatice Kübra Cesur, “4 yatak kapasiteli taş evimiz var. Burada yaklaşık 40 kişi konaklayabiliyor. Ziyaretçilerimiz göl kenarında yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir, kamp yapabilir veya doğa yürüyüşlerine çıkabilirler. Piknik alanımıza 120 kişiyi alabiliyoruz ya da restoranımızdan faydalanabiliyor. Arap turistlerden ya da Avrupalı turistlerden çok fazla talep görüyoruz. Bungalov ve doğal yaşama ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden talebe göre Tabiat Parkı'nda tüm misafirlerimizi ağırlayacağız. Bölgemizde yaklaşık 500 kişiyi ağırlayacak düğün kapasitesi olan bir tesis bulunmuyor. Tesisimizde düğün, nişan gibi organizasyonları yapacağız” dedi.

#4
Foto - 2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Ziyaretçilerin doğa ile iç içe vakit geçirebileceğini belirten Cesur, “Burası daha önce yıkık bir şekildeydi. Hiçbir yapı yoktu, yapılar tamamen eskimişti. Tabiat Parkı hak ettiği değeri göremiyordu. Doğal bir gölümüz var, Türkiye’de sadece 4 tane bulunan krater gölünden bir tanesi. Biz inanıyoruz ki yaptığımız yatırımlara değdi. Burası yüksek rakımlı bir yer. İnsanlar buraya geldiklerinde sağlık ya da mental kendilerini iyi hissedecekler. Umarım bundan güzel dönüşlerde alırız” diye konuştu.

#5
Foto - 2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Turizm firmalarıyla görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Cesur, “Tabiat Parkı’nda karavanları ağırlayabiliriz. Çadır alanımız bulunuyor, burası çok kapsamlı bir tesis oldu. Hem çadır hem karavan hem kamp hem bungalovdan insanlar yararlanabilsin hem de kendi başlarına çadırlarını kurup karavanlarında kalabilirler. Hazırlıklarımız bitti, tesisimiz ziyaretçilerini bekliyor. Tesisimiz, D-100 karayoluna 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buraya her araç gelebilir. Doğaya ilgi duyan çok büyük bir kitle var, bunları havalimanından alıp tabiat parkına kadar getirecekler. Burada çok eşsiz bir tatil fırsatı yakalanacak. Hem bu çevremize faydalı olacak, insanlar Kastamonu’da böyle bir doğal gölün olduğunu bilecek hem de buradan sınırsız hizmet alacaklar. Çok talep var, turizm firmalarıyla şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda Orta Doğu, Avrupa ya da Asya’dan gelen ziyaretçilerden talep görüyoruz. Turizmi bu tesisin bölgemizde canlandıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

#6
Foto - 2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Doğaya ya da herhangi bir ağaca zarar vermediklerini söyleyen Kübra Cesur, “Hiçbir şekilde herhangi bir ağacı ya da herhangi bir şekilde burada doğanın yapısını bozacak şekilde bir şey yapmadık. Milli Park ile sürekli koordineli çalışarak hiçbir şekilde doğaya zarar vermedik. Bizler doğa aşığı insanlarız. Bir ağaç, bir dal bizler için çok çok önemli, zaten sloganımız doğaya ellerinizle dokunun, bizler de doğaya ellerimizle dokunmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

İsrailliler
Gündem

İsrailliler "İstanbul olmaz" dedi, hemen kabul edildi! Vahşete alenen destek...

Maccabi Tel Aviv Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko ile yapılacak maçın İstanbul’dan alınmasını istedi, Euro Leauge yönetimi bu isteği jet hı..
İhsan Şenocak'tan müfterilere konferans cevabı!
Gündem

İhsan Şenocak'tan müfterilere konferans cevabı!

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü aralıksız sürerken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak çeşitli şehirlerde düzenlenen konferanslarda siyonist ..
Geleneği İmamoğlu başlattı! Sağlık Merkezi'nde 10 Kasım skandalı: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Geleneği İmamoğlu başlattı! Sağlık Merkezi'nde 10 Kasım skandalı: Soruşturma başlatıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının seneyi devriyesinde Burdur Halk Sağlığı Merkezi çalışanlarının resmi dairede çiğ köfte partisi düzenledik..
FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı
Yerel

FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı

Başkentte FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, düzenlenen operasyonla yakalandı...
İstanbul’daki o lisede rezalet! Cinsel ilişkiye girip arkadaşlarına videosunu çektirdiler! Sonrasında yaşananlar ise en az bunun kadar mide bulandırıcı
Gündem

İstanbul’daki o lisede rezalet! Cinsel ilişkiye girip arkadaşlarına videosunu çektirdiler! Sonrasında yaşananlar ise en az bunun kadar mide bulandırıcı

İstanbul’da lisede okuyan iki çocuk, bir arkadaşlarının evinde cinsel ilişkiye girdi. Liselilerin o anları, ev sahibi arkadaşları tarafından..
Esed İsrail'e örnek oldu
Dünya

Esed İsrail'e örnek oldu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı (SGH) Abdürrahman Mustafa, Beşşar Esed yönetiminin İdlib ve Halep'te sivilleri hedef almaya devam ettiğini be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23