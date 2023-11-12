2018 yılında harabeye dönmüştü! Roma döneminden kalma tabiat parkının son hali

Turizm firmalarıyla görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Cesur, “Tabiat Parkı’nda karavanları ağırlayabiliriz. Çadır alanımız bulunuyor, burası çok kapsamlı bir tesis oldu. Hem çadır hem karavan hem kamp hem bungalovdan insanlar yararlanabilsin hem de kendi başlarına çadırlarını kurup karavanlarında kalabilirler. Hazırlıklarımız bitti, tesisimiz ziyaretçilerini bekliyor. Tesisimiz, D-100 karayoluna 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buraya her araç gelebilir. Doğaya ilgi duyan çok büyük bir kitle var, bunları havalimanından alıp tabiat parkına kadar getirecekler. Burada çok eşsiz bir tatil fırsatı yakalanacak. Hem bu çevremize faydalı olacak, insanlar Kastamonu’da böyle bir doğal gölün olduğunu bilecek hem de buradan sınırsız hizmet alacaklar. Çok talep var, turizm firmalarıyla şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda Orta Doğu, Avrupa ya da Asya’dan gelen ziyaretçilerden talep görüyoruz. Turizmi bu tesisin bölgemizde canlandıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.