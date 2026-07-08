Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en zengin iş insanını unvanını kaybeden Astor Enerji Patronu Ferdiun Geçgel'den flaş bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en zengin iş insanını unvanını kaybeden Astor Enerji Patronu Ferdiun Geçgel'den flaş bir hamle geldi.
Forbes'in açıkladığı listeye göre Mayıs ayında Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını kazanan Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in kardeşi ile beraber hisselerinin yüzde 42'sini elinde tuttuğu İzmir Kemalpaşa'daki Kaplamin Ambalaj'da hareketlilik bitmiyor.
Oak Capital adına şirketin yüzde 4,5 hissesine denk gelen 900 bin TL nominal tutarda E grubu pay dönüşüm başvurusu yapılırken, bugün borsada işlem gören şirket hisselerine göre hisselerin değeri 470 milyon TL’yi buluyor.
Geçgel kardeşler, Ral Yatırım ile birlikte Kaplamin’in hisselerini 2025 yılında Çukurova Grubu'nun Sahibi ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'ten 19 milyon dolara satın almıştı.
Ambalaj şirketinin şu an piyasa değeri 10,4 milyar TL yani 222 milyon dolar oldu.
KAYNAK: TEKREFERANS
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23