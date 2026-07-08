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Ekonomi
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Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en zengin iş insanını unvanını kaybeden Astor Enerji Patronu Ferdiun Geçgel'den flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı

Forbes'in açıkladığı listeye göre Mayıs ayında Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını kazanan Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in kardeşi ile beraber hisselerinin yüzde 42'sini elinde tuttuğu İzmir Kemalpaşa'daki Kaplamin Ambalaj'da hareketlilik bitmiyor.

#2
Foto - Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı

Oak Capital adına şirketin yüzde 4,5 hissesine denk gelen 900 bin TL nominal tutarda E grubu pay dönüşüm başvurusu yapılırken, bugün borsada işlem gören şirket hisselerine göre hisselerin değeri 470 milyon TL’yi buluyor.

#3
Foto - Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı

Geçgel kardeşler, Ral Yatırım ile birlikte Kaplamin’in hisselerini 2025 yılında Çukurova Grubu'nun Sahibi ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'ten 19 milyon dolara satın almıştı.

#4
Foto - Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı

Ambalaj şirketinin şu an piyasa değeri 10,4 milyar TL yani 222 milyon dolar oldu.

#5
Foto - Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını kaybeden Feridun Geçgel'den flaş hamle: Başvuruyu yaptı

KAYNAK: TEKREFERANS

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