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İsrail Savunma Bakanı’ndan alçak provokasyon: Türkiye haritasını arkasına alıp "Hazırız" dedi

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İsrail Savunma Bakanı’ndan alçak provokasyon: Türkiye haritasını arkasına alıp “Hazırız” dedi

Ankara'nın tarihi bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı saatlerde, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz’dan diplomatik teamülleri ayaklar altına alan bir provokasyon geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı ile yaptığı toplantıda arka plana Türkiye ve İstanbul haritasını yerleştiren Katz, "gökyüzü bile sınır değil" diyerek üstü kapalı bir askeri mesaj verdi. Bu hamle, F-35 tedariki ve müttefiklik dengelerinin konuşulduğu zirve sürecinde Ankara-Tel Aviv hattında krizi tırmandıran "şok bir müdahale" olarak yorumlandı.

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Foto - İsrail Savunma Bakanı’ndan alçak provokasyon: Türkiye haritasını arkasına alıp "Hazırız" dedi

Ankara'da dünya liderlerinin katılımıyla tarihi 2026 NATO Liderler Zirvesi'nin başladığı saatlerde, İsrail kanadından Türkiye'yi ve bölgesel güvenliği doğrudan hedef alan, diplomatik sınırları aşan skandal bir provokasyona imza atıldı. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Omer Tishler ile yaptığı askeri iş toplantısından bir kare paylaştı.

#2
Foto - İsrail Savunma Bakanı’ndan alçak provokasyon: Türkiye haritasını arkasına alıp "Hazırız" dedi

Katz'ın, "Her senaryoya hazırlanmaya devam ederken - gökyüzü bile sınır değil" notuyla paylaştığı fotoğrafta, askeri planlama masasının hemen arkasında geniş bir Türkiye ve İstanbul haritasının asılı olması gözlerden kaçmadı. Tam da Türkiye'nin ABD ile F-35 programına dönüş kulislerinin konuşulduğu gün yapılan bu paylaşım, Ankara'ya ve Türk savunma sanayisine yönelik açık bir tehdit mesajı olarak yorumlandı.

#3
Foto - İsrail Savunma Bakanı’ndan alçak provokasyon: Türkiye haritasını arkasına alıp "Hazırız" dedi

Bakan Katz'ın "Her senaryoya hazırlanıyoruz" dediği askeri toplantıda, İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyonel haritası olarak Türkiye ve özellikle İstanbul'un açıkça masaya yatırılmış olması, Ankara'ya yönelik örtülü bir askeri gözdağı olarak değerlendiriliyor.

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Foto - İsrail Savunma Bakanı’ndan alçak provokasyon: Türkiye haritasını arkasına alıp "Hazırız" dedi

Paylaşımın, NATO Liderler Zirvesi ile aynı güne denk getirilmesi, müttefikler arası dengeleri bozma girişimi olarak yorumlanıyor.

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Yorumlar

Öyle mi

Hay hay gelsin itrail biz de onu bekliyorduk zaten

metin

Ulan SiyonİT biz dünden hazırız.
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