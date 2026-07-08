İsrail Savunma Bakanı’ndan alçak provokasyon: Türkiye haritasını arkasına alıp “Hazırız” dedi

Ankara'nın tarihi bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı saatlerde, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz’dan diplomatik teamülleri ayaklar altına alan bir provokasyon geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı ile yaptığı toplantıda arka plana Türkiye ve İstanbul haritasını yerleştiren Katz, "gökyüzü bile sınır değil" diyerek üstü kapalı bir askeri mesaj verdi. Bu hamle, F-35 tedariki ve müttefiklik dengelerinin konuşulduğu zirve sürecinde Ankara-Tel Aviv hattında krizi tırmandıran "şok bir müdahale" olarak yorumlandı.