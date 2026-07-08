İsrail’de “Türkiye” alarmı: “Göz ardı edilemeyecek bir küresel güç doğuyor”
İsrail basını, Türkiye’nin son yirmi yılda askeri, diplomatik ve savunma sanayisi alanında attığı dev adımları mercek altına alarak Ankara’nın yükselişini "stratejik bir dönüşüm" olarak nitelendirdi. Maariv gazetesinde yer alan analizde, Türkiye'nin sınır ötesindeki etkinliği ve "Mavi Vatan" vizyonuyla küresel bir aktöre dönüştüğü vurgulandı. Zirve sonrası Ankara'nın Müslüman dünyasındaki siyasi etkisinin, İsrail'in bölgedeki güvenlik algısını derinden sarstığına dikkat çekiliyor.