İsrail’de “Türkiye” alarmı: “Göz ardı edilemeyecek bir küresel güç doğuyor”

Habere göre "Mavi Vatan" doktrini, Türkiye'nin bölgesel güç olma hedefinin en somut yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Haberde son on yılda geliştirilen bu jeostratejik yaklaşımın, Türkiye'nin kendisini geleneksel kara gücü anlayışından çıkararak deniz hakimiyetini merkeze alan yeni bir güvenlik perspektifi oluşturduğu değerlendirildi. Gazeteye göre Türkiye, son yıllarda donanmasına yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. Haberde gelişmiş savaş gemileri inşa edildiği, denizaltılar, gemisavar füzeleri ve insansız deniz sistemleri geliştirildiği, TCG Anadolu'nun ise Türkiye'nin kıyılarının ötesinde güç projeksiyonu yapma hedefinin sembolü olduğu ifade edildi. Maariv, Ankara'nın deniz hakimiyetini yalnızca askeri güvenlik açısından değil, enerji kaynakları, ticaret yolları ve ekonomik çıkarlar bakımından da stratejik gördüğünü belirtti.