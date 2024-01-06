2024-01-06 20:47:34 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi
20 kilo 596 gram külçe altın jandarma tarafından yapılan operasyonda ele geçirildi.
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20 kilo 596 gram külçe altın jandarma tarafından yapılan operasyonda ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki yol kontrolünde durdurdukları araçtakilerden şüphelenerek üst araması yaptı. Araçtaki 3 kişiden birinin ayakkabılarında, tabanlarına sığabilecek şekilde levha halinde her biri 1 kiloyu biraz aşan 6 külçe altın ele geçirdi.
Bu altınların toplam ağırlığı 6 kilo 148 gramı buldu. Operasyonda biri araç sürücüsü 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gürbulak Gümrük Kapısı sahası içerisinde şüphelenilen 3 kişinin daha yapılan üst aramasındaysa toplam 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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