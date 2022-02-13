2022-02-13 09:41:31 2 saatte yapılıyor 300 yıl dayanıyor! İnanması güç ama gerçek
Japonya'da hayata geçen projedeki köpük evlerin yapımı 2 saatte tamamlanıyor.
Japonya'da hayata geçen projedeki köpük evlerin yapımı 2 saatte tamamlanıyor.
İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.
Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.
Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar
Yani dünyadaki bir çok ülkedeki gayrimenkul fiyatlarından 10 kat daha ucuz.
Evlerin bu kadar kısa sürede yapılması ve dayanıklı olması gelecekte bu tip evlerin artacağını düşündürüyor.
Sosyal medyada çok konuşulan bu evlere sıcak bakanlar da var bu evlerde yaşamanın mümkün olmadığını savunanlar da.
İşte mini Japon evi...
İşte mini Japon evi...
İşte mini Japon evi...
İşte mini Japon evi...
İşte mini Japon evi...
İşte mini Japon evi...
İşte mini Japon evi...
İşte mini Japon evi...
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