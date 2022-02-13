  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
15
2 saatte yapılıyor 300 yıl dayanıyor! İnanması güç ama gerçek

2022-02-13 09:41:31
2 saatte yapılıyor 300 yıl dayanıyor! İnanması güç ama gerçek

Japonya'da hayata geçen projedeki köpük evlerin yapımı 2 saatte tamamlanıyor.

#1
Foto - İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.

İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.

#2
Foto - Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.

Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.

#3
Foto - Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar

Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar

#4
Foto - Yani dünyadaki bir çok ülkedeki gayrimenkul fiyatlarından 10 kat daha ucuz.

Yani dünyadaki bir çok ülkedeki gayrimenkul fiyatlarından 10 kat daha ucuz.

#5
Foto - Evlerin bu kadar kısa sürede yapılması ve dayanıklı olması gelecekte bu tip evlerin artacağını düşündürüyor.

Evlerin bu kadar kısa sürede yapılması ve dayanıklı olması gelecekte bu tip evlerin artacağını düşündürüyor.

#6
Foto - Sosyal medyada çok konuşulan bu evlere sıcak bakanlar da var bu evlerde yaşamanın mümkün olmadığını savunanlar da.

Sosyal medyada çok konuşulan bu evlere sıcak bakanlar da var bu evlerde yaşamanın mümkün olmadığını savunanlar da.

#7
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

#8
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

#9
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

#10
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

#11
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

#12
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

#13
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

#14
Foto - İşte mini Japon evi...

İşte mini Japon evi...

“Pisliğinde altın bulan ve buna sevinen embesil”
Gündem

“Pisliğinde altın bulan ve buna sevinen embesil”

Sosyal medyada yayınlanan sözde tesettürlü bir kadına ait görüntüler büyük tepki çekti.
Canan Karatay uyardı! Bu sebzeyi mevsiminde tüketmemek kanser nedeni
Kadın - Aile

Canan Karatay uyardı! Bu sebzeyi mevsiminde tüketmemek kanser nedeni

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Domates meyvedir. Ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde hastalar..
Süleyman Soylu Bakan da siz kimsiniz?
Gündem

Süleyman Soylu Bakan da siz kimsiniz?

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Adana Atatürk Parkı'nda düzenlediği mitingde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı...
Ayhan Bilgen'den HDP'ye tehdit gibi açıklama! 'O notları Açıklarım!'
Siyaset

Ayhan Bilgen'den HDP'ye tehdit gibi açıklama! 'O notları Açıklarım!'

Bir dönem HDP'de siyaset yaptıktan sonra ayrılan ve parti kurma hazırlıkları yapan Ayhan Bilgen HDPlilerin kendi aleyhinde propaganda yürütm..
Rezan Epözdemir Ersan Şen'e 'herşeyolog' dedi! Stüdyo karıştı
Medya

Rezan Epözdemir Ersan Şen'e 'herşeyolog' dedi! Stüdyo karıştı

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Dr. Rezan Epözdemir, "Bazı avukat arkadaşlarımız 'herşeyologlug' yaparak mesleğimize zarar veriyor." de..
Altın 800 TL'yi aştı İslam Memiş bombayı patlattı! 'Sakın bunu yapmayın'
Ekonomi

Altın 800 TL'yi aştı İslam Memiş bombayı patlattı! 'Sakın bunu yapmayın'

Gram altının 800 TL'yi aşmasının ardından açıklamalarda bulunan İslam Memiş, 2022 yılında altının tarihi zirvelerini göreceğini ancak o günü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay