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Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri Muhammed Salah olacak.

#1
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

#2
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

#3
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atarak takımının ilk 5 haftadaki en golcü oyuncusu oldu.

#4
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Salah, 5 haftada 9 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 4 gol ve 1 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.

#5
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Mısırlı futbolcu, böylece takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkıda bulundu.

#6
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Salah, Trabzonspor'da son 5 sezonun ilk 5 haftası dikkate alındığında en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı.

#7
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Mısırlı futbolcu, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol kaydeden Nwakaeme ile aynı gol sayısına ulaştı.

#8
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Muhammed Salah, Galatasaray maçıyla birlikte Türkiye'de ilk büyük karşılaşmasına çıkacak.

#9
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı, Liverpool'un sarı-kırmızılı takımı geçen sezon 4-0 yenerek elediği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Salah, oyunda kaldığı 74 dakikada 1 gol atıp 1 asist yaptı.

#10
Foto - Papara Park'ta dev maça doğru... Trabzonspor, Galatasaray'ı Muhammed Salah'la vuracak

Salah, geçen sezon İngiliz ekibinin Galatasaray'a 1-0 yenildiği diğer iki karşılaşmada da forma giydi. Mısırlı oyuncu, lig aşamasındaki maçta 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasında ise 60 dakika sahada kaldı.

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