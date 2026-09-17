'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ: Daha önce iki kez farklı ifadelerde bulunan Elif Balıkçı dün savcılıkça yeniden alınan ifadesinde, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet K.’nin çadırdan Büşra'yı alıp götürdüğünü görmediğini, Yusuf'un Mehmet'e borcu olduğunu bildiğini ve sürekli istediğini, bugüne kadar vermiş olduğu ifadeleri kocası Yusuf ve ablası Rahime'nin yönlendirmesi neticesinde verdiğini iddia etti.