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'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

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'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı olayında dehşete düşüren yeni gelişmeler yaşandı! Koruma altına alınan küçük kardeşlerin 'Babamızın borcu karşılığında çadırdan alıp götürdü' beyanı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Mehmet K.'yi Diyarbakır'da gözaltına aldı. Anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yayladaki arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. İşte kan donduran olayın tüm detayları...

#1
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan 27 yaşındaki Elif Balıkçı, 10 Eylül günü saat 22.00 sıralarında 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

#2
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, kızının, eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

#3
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kayıp bebeğin diğer 4 kardeşi, 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.

#4
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

KARDEŞLERİNİN BEYANIYLA YENİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI: Çocuk Evi’nde 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen ailenin çocuklarından R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu Mehmet K. isimli şahsın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü ifade etti. Bu beyan üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine şüpheli Mehmet K. dün Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

#5
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ: Daha önce iki kez farklı ifadelerde bulunan Elif Balıkçı dün savcılıkça yeniden alınan ifadesinde, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet K.’nin çadırdan Büşra'yı alıp götürdüğünü görmediğini, Yusuf'un Mehmet'e borcu olduğunu bildiğini ve sürekli istediğini, bugüne kadar vermiş olduğu ifadeleri kocası Yusuf ve ablası Rahime'nin yönlendirmesi neticesinde verdiğini iddia etti.

#6
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI: İfadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#7
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR: Öte yandan ailenin yaşadığı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde Büşra Balıkçı'ya ait bir iz bulmak için 10 Eylül'den itibaren başlatılan çalışmalar bugün de devam ediyor.

#8
Foto - 'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı

Göndüren köyü girişinden itibaren bölgeye sivil giriş çıkışların girmesine izin verilmiyor.

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