'Çadırdan alıp götürdü' denilmişti: Büşra Bebek dosyasında flaş gözaltı
Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı olayında dehşete düşüren yeni gelişmeler yaşandı! Koruma altına alınan küçük kardeşlerin 'Babamızın borcu karşılığında çadırdan alıp götürdü' beyanı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Mehmet K.'yi Diyarbakır'da gözaltına aldı. Anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yayladaki arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor. İşte kan donduran olayın tüm detayları...