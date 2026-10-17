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2 gün kala geri vitese taktı: Trump'tan son dakika çarkı!

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2 gün kala geri vitese taktı: Trump'tan son dakika çarkı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı hedefleyen yeni yaptırımları askıya alan kararnameyi imzaladı.

#1
Foto - 2 gün kala geri vitese taktı: Trump'tan son dakika çarkı!

ABD Başkanı, Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısının yürürlüğe girmesine iki gün kala söz konusu yaptırımların önünü kesen bir adım attı. Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump'ın Rusya'yı hedef alan söz konusu yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı ve buna "ulusal çıkarları" gerekçe gösterdiği bildirildi.

#2
Foto - 2 gün kala geri vitese taktı: Trump'tan son dakika çarkı!

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

#3
Foto - 2 gün kala geri vitese taktı: Trump'tan son dakika çarkı!

Trump, 9 Ekim'de de küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

#4
Foto - 2 gün kala geri vitese taktı: Trump'tan son dakika çarkı!

Trump'ın bu açıklaması, ABD Kongresinin Başkana Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

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Yorumlar

Mesut Sarp

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