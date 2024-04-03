2 bin yıllık termal su şifa dağıtacak

Tokat Üniversitesi bünyesinde Roma dönemine ait antik kentin bulunduğu Sulusaray ilçesinde yapımı tamamlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bina yapımı tamamlandı. 100 yatak kapasitesiyle donatılan merkezde bay ve bayanlar için ayrı iki adet havuz bulunuyor. 2000 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen kaplıca suyundan yapılan merkezde acil müdahale, sauna, buhar, masaj, egzersiz, tedavi ve hasta odaları gibi modern tesislerle donatıldı. Hastalara kapsamlı bir rehabilitasyon imkanı sunmayı hedefleyen merkezin tefrişat alım süreci başladı. En kısa sürede hizmete girecek olan merkez, bölgeye modern sağlık hizmeti sunacak. Ayrıca, tamamlanan bu merkezin, 150 kişiye istihdam olanağı sağlayarak bölgenin ekonomisine katkı sağlaması planlanıyor. Sulusaray ilçesinde bulunan tarihi kaplıca suyu, kadim bir tedavi yöntemi olup, romatizma gibi pek çok kronik hastalığın tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. 264 metreden gelmekte olan su 53 derece sıcaklığıyla biliniyor. İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde, kaplıca suyu içme, banyo ve soluma kürleri olarak güvenle kullanılabilecek. Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, ağrı giderici ve iltihap giderici etkileriyle bilinen bu doğal kaynakları kullanarak bölge halkına önemli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Hem sağlık hizmeti sunumu hem de istihdam açısından önemli bir rol üstlenecek olan merkez, Tokat ve çevresindeki hastalar için modern ve etkili bir rehabilitasyon imkanı sunacak.