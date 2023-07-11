2 bin 535 rakımlı dağda üretiliyor! Her damlası şifa kaynağı

Kilogramı 10 bin liradan alıcı bulan arı sütünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Ali Topçu, bu yılda 30 kilogram ürün çıkarmayı hedefliyor. Ali Topçu Küpe Dağının eteklerinde arıları ile baş başa doğa ile baş başa arı sütü ve bal üreterek insanlara şifa sunmaya çalıştığını belirterek, “Bunlara hanımlar evde yavru transferi yaparlar. Biz bunları arının içerisine koyarız annesiz arıya, onlarda anne yapacağız diye yavruları iyi olanları içlerine arı sütü salgılayarak beslerler. Her kovana bir tane koyuyoruz. Fazla koyduğumuz zaman göz sayısına düşen arı miktarı yükseldiği için verim düşük oluyor o yüzden her kovana bir tane koyuyoruz, çok iyi zamanlarda ikişer tane koyduğumuzda oluyor ama genelde birer tane koyuyoruz. Bunu koyuyoruz 3 gün sonra arı sütü olarak alıyoruz. 3 günden fazla durduğu zaman hem verim düşüklüğüne neden oluyor hem de kalitesinden taviz vermiş oluyor, o yüzden 3 günü geçirtmiyoruz. Bu uygulamamız bal üretimimize etkisi oluyor. Sürekli kapakların açılıp kapanmasından dolayı illaki eksiklik oluyor ama bu da kıymetli bir ürün olduğu için müşteriler tarafından da çok talep edildiği için bundan da vazgeçemiyoruz. Bal biraz daha ikinci plana kalıyor, olduğu kadar oluyor” şeklinde konuştu.