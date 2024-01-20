19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

Kırşehir'de, Osmanlılar döneminde yapılan çeşme hakkında bilgi veren ve yeni yetişen neslin tarihi objelere sahip çıkmasının önemini anlatan Dönmez, açıklamasında; "Çeşme tek cepheli ve kesme taştan yapılmış. Şuanki hali ise berbat. Öğrencilerimle gezerken ben utandım. Tarihin 'ihya' projesinin olması gerekir. Bu tür yapıların ayağa kaldırılması gerekir. Kırşehir'de bu durumda olan 18 çeşme tespit ettik. Bir çoğu atıl durumda. Ecdat, yapmış ve bizlere emanet etmiş. Çocuklarımızın ise ecdadın yapmış olduğu eserleri sahiplenmesi ve tarihini bilmesi gerekir. Sprey boya ile tarihe zarar verenler hakkında ise hiçbirşey söyleyemiyorum" diye konuştu.