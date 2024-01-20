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Yaşam
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19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

2024-01-20 22:11:07
19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

Kırşehir'de, bir grup, tarihi caminin çeşmesine sprey boyalarla yazı yazıp akan çeşme altına ayakkabı koydu.

#1
Foto - 19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

Medrese Mahallesi'nde yer alan ve 1820'li yıllarda yapıldığı bilinen tekke çeşmesi görüntüsüyle sosyal bilgiler öğretmenini harekete geçirdi. Öğrencilerine şehrin tarihi bilgisini veren ve gezdiren Şenol Dönmez, 1820 yılında yapıldığı bilinen tarihi çeşme alanını öğrencilerle temizleyip tarihe sahip çıkmaları bilgisini verdi.

#2
Foto - 19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

Kırşehir'de il genelinde 18 çeşmenin kendini bilmez kişiler tarafından tahrip edildiğini aktaran Dönmez, "Tarihi mekanları öğrencilerime gezdiriyorum. Halk imaret çeşmesi olarak biliyor fakat tekke çeşmesini gördüm ve hayretler içerisinde kaldım" dedi.

#3
Foto - 19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

Kırşehir'de, Osmanlılar döneminde yapılan çeşme hakkında bilgi veren ve yeni yetişen neslin tarihi objelere sahip çıkmasının önemini anlatan Dönmez, açıklamasında; "Çeşme tek cepheli ve kesme taştan yapılmış. Şuanki hali ise berbat. Öğrencilerimle gezerken ben utandım. Tarihin 'ihya' projesinin olması gerekir. Bu tür yapıların ayağa kaldırılması gerekir. Kırşehir'de bu durumda olan 18 çeşme tespit ettik. Bir çoğu atıl durumda. Ecdat, yapmış ve bizlere emanet etmiş. Çocuklarımızın ise ecdadın yapmış olduğu eserleri sahiplenmesi ve tarihini bilmesi gerekir. Sprey boya ile tarihe zarar verenler hakkında ise hiçbirşey söyleyemiyorum" diye konuştu.

#4
Foto - 19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

Bölgede Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dönmez ile temizlik yapan çocuklar ise bölgeye çocukların ve farklı kişilerin çöplerini çeşme altına attığını ve öğretmenin duyarlılığıyla farklı bir çalışma yaptıklarını belirttiler.

#5
Foto - 19.yüzyılda yapıldı! Büyük saygısızlık

Çeşme üzerinde yer alan eski yazıların ise okunamayacak durumda kırılmış durumda olduğu görüldü.

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