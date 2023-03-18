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1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

2023-03-18 16:43:56
1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nü bir yılda 2 milyon 200 bin araç kullandı. Köprünün geçiş ücretleri ise yeni yılda zamlanmadı ve 200 liradan hizmet veriyor.

#1
Foto - 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

#2
Foto - 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada geçiliyor.

#3
Foto - 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

Bakanlık verilerine göre, simgelerin köprüsünü bir yılda 2 milyon 200 bin araç kullandı. Ayrıca 2 milyona yakın araç da Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu kullandı.

#4
Foto - 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda kaç milyon araç kullandı? Açıklandı

Açıldığı günden beri köprüden araç geçiş ücretleri 200 lira olarak devam ediyor.

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