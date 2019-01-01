Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

18 yıllık işini bırakıp bu işe başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

  • Avcılığa meraklı, evli ve 2 çocuk babası Hasan Tüfekçi, satın almak istediği bıçağı, fiyatını fazla bulunca kendisi üretmek için kolları sıvadı.

  • İnternetten gerekli aletleri satın alıp evinin bahçesine küçük bir atölye kuran Tüfekçi, bıçağı yaptı. Ürünün beğenilmesi üzerine yenilerini yapan ve ilginin artmasıyla 18 yıldır çalıştığı fabrikadaki işini bırakan Hasan Tüfekçi, sadece atölye çalışmalarına yoğunlaştı.

  • Çeşitli bıçak türlerinin yanı sıra kılıç da yapan Tüfekçi, ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına 100 lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı.

  • 'BU İŞ SABIR İŞİ' | Hasan Tüfekçi, yaptığı işin sabır gerektirdiğini belirterek, "İlk bıçağımı yaptım. Sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Beğeniler, olumlu yorumlar geldi. Bu işte kendimi geliştirme kararı aldım.

  • Avcı bıçakları, ekmek bıçakları, kılıçlar ve çakılar yaptım. Bu ürünleri de sosyal medya hesabımdan paylaştım. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden insanlar beni takip etmeye başladı. Gün geçtikte siparişler almaya başladım.

  • Bugün, Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyorum. Bu işleri yapmak kolay değil. Bu iş, sabır işi. Sevdiğim için tezgah başında uzun saatler geçiriyorum. Hedefim, kendimi Türkiye'ye daha çok duyurabilmek. İnsanlara yaptığım ürünleri ulaştırabilmek" dedi.

Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Son Eklenen Haberler

Kadıköy’de batan tekneden kurtulanın iş adamı Murat Goldştayn olduğu ortaya çıktı
  1. Kadıköy’de batan tekneden kurtulanın..
  2. YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
  3. Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına..
  4. "Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı..
  5. "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa..
  6. Dünyanın gözleri önünde yanmıştı! İlk..
  7. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
  8. Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı..
  9. Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya..
  10. Gençlerbirliği başkanını seçiyor
  11. Ülke nüfusu artarken sebze üretim..
  12. Kulp ilçesi ipek böcekçiliği..
  13. 18 yıllık işini bırakıp bu işe..
  14. Beyşehir Gölü’nde av dönemi dualarla..
  15. İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
  16. İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtarılan..
  17. Evkur Yeni Malatyaspor kamp..
  18. Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
  19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye..
  20. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
  21. Muhammed bin Selman'dan akılalmaz..
  22. Başkentliler en çok domates ve..
  23. Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına..
  24. Kaş’ta Meis Açık Deniz Yüzme Yarışı..
  25. Çamlıca Kulesi’nde test çalışmaları..
  26. "PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları..
  27. 'Dikkat edilmeli milli-manevi..
  28. Tehlikeli motosiklet kullanan..
  29. Meteorolojiden kritik uyarı! 27 ilde..
  30. Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı