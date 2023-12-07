18 yılda 5 kilometrekare küçüldü

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Son yıllardaki hava sıcaklıklarının normal seyrin üstünde gitmesi bütün ülkemiz genelinde gölleri ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Bunun etkilerini Van Gölü havzasında da bariz bir şekilde görüyoruz. Büyük göller yine bu havaların sıcak gitmesine karışı kısmen dayanıklı olsa da hemen Van Gölü havzasında Van Gölü'nün kenarında yer alan Arin Gölü gibi yüzey alanı küçük olan göller daha hızlı bir kuruma periyoduna giriyor. Bu sebepten ülkemizdeki birçok küçük tatlısı su gölü ya kurudu, ya da kuruma noktasına geldi. Hemen Van Gölü'nün kenarındaki Arin Gölü’ne ait 2005 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde ki uydu görüntülerini incelediğimiz zaman 2005 yılındaki Arin Gölü’nün yüzey alanı yaklaşık 15 kilometrekare. 2010 yılına geldiğimiz zaman göl de birazcık bir çekilme görüyoruz. Bu çekilmek 2010 yılında da devam ediyor. Fakat 2010 yılı ile 2015 yılı arasında çok dramatik bir düşüş meydana gelmiş.