18 yılda 5 kilometrekare küçüldü

Yani adeta 2015 yılı Arin Gölü için bir kırılma noktası olmuş. Görüntüden de anlayacağımız üzere kıyı çizgisi adeta bir anda gerisin geriye doğru hızla ilerlemiş. Bu çekilme yine 2020 yılında da devam etmiş. 2021, 2022 ve en son ki 2023 yılında ki gölün yüzey alanı şekli bu. 2005 yılı ile 2023 yılına kadarki geçen süre zarfı içerisinde göl 3’te birlik yüzey alanını kaybetmiş. Yani yaklaşık 15 kilometrekarelik yüzey alanı 10 kilometrekareye gerilemiş. Bu da uydu görüntülerinden çok bariz bir şekilde yansımış. Yani burada devasa bir alan kaplayan göl, adeta küçücük bir yapıya bürünmüş. Eğer bu şekilde devam ederse Önümüzdeki 10-15 yıllık süresi içerisinde Arin Gölü tamamen kuruma noktasına gelmesi kaçınılmaz. Umut ediyoruz ki havza tekrardan bol yağış alır ve Arin Gölü tekrardan eski günlerine kavuşur” dedi.