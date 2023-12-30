+18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli “Fergio Bey”in ilk ifadesi

“Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir." "Taksim’deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum.” Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını aktaran Günay, “Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat Günay’ın sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlarda kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Günay kendisine gösterilen şüphelilerin hepsini ise teşhis ederek tanıdığını belirtti.