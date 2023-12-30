2023-12-30 13:57:19 +18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli “Fergio Bey”in ilk ifadesi
İstanbul’da Fergio Bey' kod adlı iş insanının liderliğini yaptığı bir çete, lüks yaşamları ve +18 video paylaşımları sonrası müstehcen bir parti yapmaya hazırlanırken polis baskını yedi. Çetenin başının ünlü bir iş insanı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kardeş işadamı emniyetteki ifadelerinde lüks yaşamlarını ve paranın kaynağını anlattı. Fergio Hoise nedir? Gizemli yapılanmada kimler var? Seks köleliği sistemi gönüllülük esasına mı dayanıyor? İşte ayrıntılar...