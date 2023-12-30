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+18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli "Fergio Bey"in ilk ifadesi

2023-12-30 13:57:19
+18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli “Fergio Bey”in ilk ifadesi

İstanbul’da Fergio Bey' kod adlı iş insanının liderliğini yaptığı bir çete, lüks yaşamları ve +18 video paylaşımları sonrası müstehcen bir parti yapmaya hazırlanırken polis baskını yedi. Çetenin başının ünlü bir iş insanı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kardeş işadamı emniyetteki ifadelerinde lüks yaşamlarını ve paranın kaynağını anlattı. Fergio Hoise nedir? Gizemli yapılanmada kimler var? Seks köleliği sistemi gönüllülük esasına mı dayanıyor? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - +18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli "Fergio Bey"in ilk ifadesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Fergio House' adı altında müstehcen yayınlar yapan grubun, müstehcen bir parti düzenlemeye hazırlanırken baskınla gözaltına alındığını duyurdu. Peki kim bu 'Fergio Bey’ kod adlı bir iş insanına ait olduğu iddia edilen villalarda özel partiler düzenleyip müstehcenlik pompalayan Fergio House grubu. Başındaki iki iş insanı kim? Amaçları ne? Bu kadar serveti nasıl kazandılar. İşte o iş insanlarının gözaltındaki ilk ifadeleri... 

#2
Foto - +18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli "Fergio Bey"in ilk ifadesi

Fergio House” adlı grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor. Başta Büyükçekmece olmak üzere “malikâne” dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar. Bu partilere katılanlar belli kurallara göre seçiliyor. “Fergio Bey” adını kullanan ve ‘saygın’ bir işinsanı olduğunu söyleyen biri tarafından yönetilen grup, kendini “şirket” veya “proje” olarak tarif ediyor. ‘Onlyfans’ isimli uygulama için de içerik üretiyorlar. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışverişler yapıyorlar. Instagram’da 100 bine yakın takipçileri var. Paylaştıkları “+18” videoların izlenme ve yorumlanma sayıları oldukça yüksek. Üyelerinin faaliyetlerinin tamamen “rızaya dayalı” olduğunu vurguluyorlar. Bir parti davetiyesinde “Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz” yazıyor. 

#3
Foto - +18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli "Fergio Bey"in ilk ifadesi

Fergio Bey adlı kişi, grubun hesabında paylaşılan bir videoda kendini “normal hayatında saygı gören bir kişi” diye tarif ediyor. Sesini dijital olarak değiştiren yüzü maskeli grup lideri, ‘proje’ diye bahsettiği faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: “Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum. “Adnan Oktar” yapılanmasına benzetilen grup üyeleri, iddialara karşı şu açıklamayı yaptı: “Bizler de tıpkı sizler gibi vatanına bağlı, bu ülkenin saygın vatandaşlarıyız. Etkinliklerimiz katılımcıların rızası ve güvenliği en üst düzeyde tutularak yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm etkinlik ve içeriklerimiz +18 yaş uygulamasına tabidir. Kamuoyundan gelen eleştirilere açığız ve bu eleştirileri dikkate alıyoruz.”

#4
Foto - +18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli "Fergio Bey"in ilk ifadesi

Fergio House” isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan ve düzenlenen operasyonda işadamı kardeşler Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay da gözaltına alındı. Hesabın sahibi Ferhat Günay’ın mimar olduğu ortaya çıkarken ifadesinde aylık geliri ise 20 bin TL olarak yer aldı. Günay ifadesinde, “Para kazanmak için bu işi yapmadık, bu bir sosyal deneydi” dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce ifadesi alınan Ferhat Günay kendisinin 14 yıldır İstanbul’da yaşadığını ve mimar olduğunu belirtti. Çalışanlarıyla beraber yaşadığını aktaran Ferhat Günay ifadesinde şunları anlattı:

#5
Foto - +18 videolar, milyonluk evler… Bir bunlar eksikti! Patronları bakın hangi ünlü işadamı çıktı! Adnan Hoca’nın Kedicikleri gibi! İşte gizemli "Fergio Bey"in ilk ifadesi

“Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir." "Taksim’deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum.”  Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını aktaran Günay, “Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat Günay’ın sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlarda kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Günay kendisine gösterilen şüphelilerin hepsini ise teşhis ederek tanıdığını belirtti.

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