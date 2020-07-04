16. yüzyıldan kalma toplu mezar bulundu! Bütün çocuk cesetlerinin ağzından aynı şey çıktı

Ancak buna rağmen iskeletlerin yanında düzgün şekilde yerleştirilmiş hediyeler bulunmuş, söz konusu gizem uzmanları şaşırtmıştı. DNA sonuçları ise başka bir sürprizi ortaya çıkarmıştı. Kurbanların tümü aynı ailedendi, üç nesil bir arada gömülmüştü. Koszyce köyünde bulunan iskeletleri değerlendiren Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanı Morten Allentoft, ailenin soy ağacını çıkardıklarını açıklamıştı: "Annelerin yanında çocukların yattığını görebiliyoruz, yanlarında erkek kardeşleri var. Aileyi kim öldürmüşse, onları tanıyordu. Mezarda hiç yetişkin erkek cesedi yoktu, yalnızca eşi ve erkek çocuğuyla gömülmüş bir adam bulundu. Katliam gerçekleştiğinde bu aile yerleşimde değildi, daha sonradan gelip yakınlarını toprağa verdiler."