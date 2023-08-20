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Yaşam
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16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

2023-08-20 12:21:21
16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

Dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina bir anda yerle bir oldu, o anlar objektiflere yansıdı.

#1
Foto - 16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#2
Foto - 16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

Yıkımın ardından oluşan enkaz da, dron ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - 16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da ekiplerin hummalı yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

#4
Foto - 16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki devasa binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#5
Foto - 16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

Yıkımın ardından binaların enkazıysa dron ile havadan görüntülendi.

#6
Foto - 16 katlı bina dinamitle böyle yıkıldı

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