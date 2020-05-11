15 yıldır mağarada yaşayan Zekai amcadan ders niteliğinde sözler

Fırat, "Eğer bahçeli, arazisiyle ilgilenebileceğim bir yer olursa ben de giderim ama bahçeli bir yer olmazsa kalamam orada. Yalnız kalmam lazım. Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığım önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir. Her şey için teşekkürler” dedi.