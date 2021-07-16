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15 Temmuz'un yıldönümünde milyonlar meydanları boş bırakmadı

2021-07-16 04:50:31
15 Temmuz'un yıldönümünde milyonlar meydanları boş bırakmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, 84 milyon vatandaş, aynı irade ve şahlanışla yine meydanları boş bırakmadı.

#1
Foto - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

#2
Foto - AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyelerince düzenlenen etkinliğe, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyelerince düzenlenen etkinliğe, partililer ve vatandaşlar katıldı.

#3
Foto - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam edildi.

#4
Foto - Ellerindeki Türk bayraklarıyla her yaştan nöbete katılan vatandaşlara, Türkiye'de yaşayan yabancıların da katılması dikkati çekti.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla her yaştan nöbete katılan vatandaşlara, Türkiye'de yaşayan yabancıların da katılması dikkati çekti.

#5
Foto - Demokrasi nöbeti kapsamında çeşitli etkinliklerle sürecek programın, Millet Camisi'ne yürüyüş ve sabah namazının ardından sona ermesi planlanıyor.

Demokrasi nöbeti kapsamında çeşitli etkinliklerle sürecek programın, Millet Camisi'ne yürüyüş ve sabah namazının ardından sona ermesi planlanıyor.

#6
Foto - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatandaşların darbecilere karşı durduğu meydanlardan biri olmuştu.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatandaşların darbecilere karşı durduğu meydanlardan biri olmuştu.

#7
Foto - Darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından da Kızılay'da vatandaşlarca demokrasi nöbeti tutulmuştu.

Darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından da Kızılay'da vatandaşlarca demokrasi nöbeti tutulmuştu.

#8
Foto - Bursa’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat,

Bursa’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir” dedi.

#9
Foto - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi kararlı ve dik duruşlarıyla bir destan yazmışlardır. Şehitlerimiz gönlümüzdeki yerleri daima muhafaza edecekler. Bugün ortaya çıkan bir gerçek var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Türkiye artık 15 Temmuz öncesinden daha da güçlüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz güvence altındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Devletimiz, milletimiz ile el ele vererek kanser hücresi gibi yayılan bu hainleri temizlemiştir. Artık bizim tek bir hedefimiz var. Bizden sonraki nesillere daha güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak” diye konuştu.

#10
Foto - Çanakkale’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehter marşlarıyla coşan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tek yürek oldu. Çanakkale İskele Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına uyularak saat 20.00’da başlayan etkinlikler Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Mehterhan takımının hem söyleyip hem de çaldığı marşlar, alanı dolduran vatandaşları coşturdu. Ellerindeki Türk bayrakları ile tek yürek olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı pür dikkat takip etti.

Çanakkale’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehter marşlarıyla coşan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tek yürek oldu. Çanakkale İskele Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına uyularak saat 20.00’da başlayan etkinlikler Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Mehterhan takımının hem söyleyip hem de çaldığı marşlar, alanı dolduran vatandaşları coşturdu. Ellerindeki Türk bayrakları ile tek yürek olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı pür dikkat takip etti.

#11
Foto - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise,

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise, "5 yıl önce bu saatlerde çocukluğumuzdan, bebekliğimizden beri kutsallığına hiç laf söyletmediğimiz, 100 yıllardır varlığından gurur duyduğumuz ordumuzun içerisine sızmış olan bir grup terörist, aklını kıraya vermiş ne yaptığını bilmez olan bir grup vatan haininin bir çabasıyla Türkiye karanlık bir devire sokulmaya çalışmıştır. ’Çanakkale Geçilmez Destanı’nı tüm dünya bilmektedir. Bu çetenin mensupları, aklını kiraya vermiş bu insanlar bizi bir karanlığa sürüklemek istediler. Fakat hesaba katmadıkları bu millet iradesi, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle birleşince nasıl Çanakkale geçilmez olduysa, Türkiye’de geçilemez oldu” dedi. Vali Aktaş’ın konuşmasının ardından şiirlerin okunması ve 15 Temmuz belgesel gösterimi ile etkinlik son buldu.

#12
Foto - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

#13
Foto - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.

#14
Foto - Işıklı gösteride milli iradenin zaferi

Işıklı gösteride milli iradenin zaferi "Türkiye Geçilmez" sloganıyla anlatıldı.

#15
Foto - Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Büyük Çamlıca Camisi'ne

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Büyük Çamlıca Camisi'ne "Tüm Şehitlerimiz Ruhu Şad Olsun" yazılı mahya yansıtıldı.

#16
Foto - Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlana Meydanı'nda program düzenlendi. Bayraklarla alanı dolduranlar, programa coşkuyla eşlik etti.

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlana Meydanı'nda program düzenlendi. Bayraklarla alanı dolduranlar, programa coşkuyla eşlik etti.

#17
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#18
Foto - Şırnak Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda kişi meydanda bir araya gelerek, demokrasi nöbetine katıldı.

Şırnak Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda kişi meydanda bir araya gelerek, demokrasi nöbetine katıldı.

#19
Foto - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Celal Dalaman, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi. Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Ömer Kabak Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında sık sık ‘kahrolsun FETÖ’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen Şırnaklılar, FETÖ'nün hain darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepki gösterdi. Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye geçilmez mesajı verdi. Vali Pehlivan,

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Celal Dalaman, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi. Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Ömer Kabak Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında sık sık ‘kahrolsun FETÖ’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen Şırnaklılar, FETÖ'nün hain darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepki gösterdi. Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye geçilmez mesajı verdi. Vali Pehlivan, "Biz dualı bir milletiz. Gazi bir milletiz. Vatanımız için, bayrağımız ve milletimiz için, ezanımız için ve bu uğurda buna göz dikenlere karşı verilen mücadeleler için söz vermişiz. Gençlerimizle, erkeklerimizle, kadınlarımızla o gece tek yumruk olarak mücadele eden bu milletin asil evlatları Türkiye geçilmez demiş. Bu millet asla yenilmez demiş. Tıpkı Çanakkale geçilmez dediği gibi. Bugün hep birlikte buradayız. Bugünümüze şükürler olsun. Bu sıkıntıları yaşadık. Bu sıkıntıları bir daha yaşamamak için demokrasimize sımsıkı sarılacağız. Milli irademize sımsıkı sarılacağız. Devletimize sımsıkı sarılacağız. Birbirimize sımsıkı sarılacağız. Aramıza hiçbir şer odağının girmesine, adı ne olursa olsun. İster FETÖ olsun, ister PKK olsun bunlarla bir yandan mücadelemize devam edeceğiz. Bir yandan da bunların tekrar tekerrür etmemesi için birbirimize sımsıkı sarılacağız ve çok çalışacağız. Her alanda kendini geliştiren yetiştiren Türkiye giderek gücünü dünyada çok fazla ispat ediyor. Bu nedenledir ki üzerimize saldıranların sayısı artıyor" dedi.

#20
Foto - Tokat'ta da tarihi Ali Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Tokat'ta da tarihi Ali Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

#21
Foto - Vatandaşlara mevlit şekeri dağıtılan programa, Vali Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara mevlit şekeri dağıtılan programa, Vali Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

#22
Foto - Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

#23
Foto - Fetullahçı Terör Örgütü’nün milli iradeye el koyma girişiminin yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye’nin 81 ilinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün milli iradeye el koyma girişiminin yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye’nin 81 ilinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor.

#24
Foto - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Hal Kavşağı’nda çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi’nden devam eden ‘Demokrasi ve Mili Birlik Yürüyüşü’, Beşyol Kavşağı’nda son buldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Hal Kavşağı’nda çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi’nden devam eden ‘Demokrasi ve Mili Birlik Yürüyüşü’, Beşyol Kavşağı’nda son buldu.

#25
Foto - Yozgat’ta hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

Yozgat’ta hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

#26
Foto - Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu.

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu.

#27
Foto - onguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu.

onguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu.

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