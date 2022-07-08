15 Temmuz ve Manşetler Sergisi açıldı

15 Temmuz, bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden doğuşunun, kendisine karşı topyekûn yapılan saldırıların karşısında tekrar ayağa kalkmasının adıdır. 15 Temmuz, milletimizin 7’den 70’e bütün fertlerinin birlikte kazandığı zaferdir. 15 Temmuz, coğrafyamızın ve dünyanın her tarafında özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm mazlum insanların zaferidir. Bu aziz millet, vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkmaya devam ettikçe onu hiçbir kuvvet hedeflerinden, amaçlarından, iddiasından alıkoyamayacaktır. Basınımız, hain darbecilere karşı verilen onurlu mücadelenin ve kazanılan zaferin önde gelen kahramanlarından biridir. O karanlık gecenin seyrini değiştiren, sonrasında devletinin ve milletinin yanında olan basınımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Şehit Mustafa Cambaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı uzun bir ömür diliyorum. Darbeye direnenleri, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkanları hürmetle selamlıyor; darbecileri lanetliyor, bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.