15 gündür köye ulaşım yok! Köylüler ilaç almak için bu yolu buldular

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Fındıklı köyünün kardan kapalı yolunun 15 gündür açılamaması sebebiyle köylüler, ayaklarına giydikleri gigile ile ilçe merkezine kadar yürüyerek ilaçlarını alabiliyor. Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı sebebiyle yolları kapanan köylüler, uzun süre yollarının açılmaması üzerine mağdur oldu. Çatalzeytin ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Fındıklı köyünün yolu, 15 gün boyunca açılmadı. Yolun açılmaması üzerine köylüler, başta ilaç olmak üzere diğer ihtiyaçlarını giderebilmek için çareyi yürümekte buldu. Ayakları karda batmasın diye gigile giyen köylüler, karlı ve soğuk havada kilometrelerce yol yürüyerek ilçe merkezine kadar yürüyor. İlçeden ilaç başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını alan köylüler, ardından geldikleri yolu tekrar ayaklarına gigile giyerek geri yürüyor.