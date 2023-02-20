15 gündür köye ulaşım yok! Köylüler ilaç almak için bu yolu buldular

Fındıklı Köyü Muhtarı Hayrettin Özay, "Üç yıldır her kış mevsimi bu sorunu yaşıyoruz. Köyümüzde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Kaymakamlık, Valilik başta olmak üzere hiçbir yetkiliye ulaşamıyorum. Yetkililer telefonumu açmıyor. Mesajıma cevap vermiyor. Hiçbir yere sesimizi duyuramadık. Köy halkı muhtar olarak bana baskı yapıyor. Gurbetten arıyorlar. 'Yolumuz ne zaman açılacak?' diye soruyorlar. 15 gündür bir kabus içindeyim. Bize sahip çıkan olmayacak mı?" dedi. 15 gündür kapalı olan yol için Valilik ve Özel İdare yetkililerine ulaşamadıklarını söyleyen Muhtar Özay, tepkiler üzerine Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından Merkez Mahallesi yolunun açıldığını kaydetti.