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Yaşam
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15 gündür köye ulaşım yok! Köylüler ilaç almak için bu yolu buldular

2023-02-20 16:26:17
15 gündür köye ulaşım yok! Köylüler ilaç almak için bu yolu buldular

Kastamonu'nun Fındıklı köyüne 15 gündür kar sebebiyle ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşlar ise ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için köyden bu yolla ayrılıyor.

#1
Foto - 15 gündür köye ulaşım yok! Köylüler ilaç almak için bu yolu buldular

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Fındıklı köyünün kardan kapalı yolunun 15 gündür açılamaması sebebiyle köylüler, ayaklarına giydikleri gigile ile ilçe merkezine kadar yürüyerek ilaçlarını alabiliyor. Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı sebebiyle yolları kapanan köylüler, uzun süre yollarının açılmaması üzerine mağdur oldu. Çatalzeytin ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Fındıklı köyünün yolu, 15 gün boyunca açılmadı. Yolun açılmaması üzerine köylüler, başta ilaç olmak üzere diğer ihtiyaçlarını giderebilmek için çareyi yürümekte buldu. Ayakları karda batmasın diye gigile giyen köylüler, karlı ve soğuk havada kilometrelerce yol yürüyerek ilçe merkezine kadar yürüyor. İlçeden ilaç başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını alan köylüler, ardından geldikleri yolu tekrar ayaklarına gigile giyerek geri yürüyor.

#2
Foto - 15 gündür köye ulaşım yok! Köylüler ilaç almak için bu yolu buldular

Fındıklı Köyü Muhtarı Hayrettin Özay, "Üç yıldır her kış mevsimi bu sorunu yaşıyoruz. Köyümüzde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Kaymakamlık, Valilik başta olmak üzere hiçbir yetkiliye ulaşamıyorum. Yetkililer telefonumu açmıyor. Mesajıma cevap vermiyor. Hiçbir yere sesimizi duyuramadık. Köy halkı muhtar olarak bana baskı yapıyor. Gurbetten arıyorlar. 'Yolumuz ne zaman açılacak?' diye soruyorlar. 15 gündür bir kabus içindeyim. Bize sahip çıkan olmayacak mı?" dedi. 15 gündür kapalı olan yol için Valilik ve Özel İdare yetkililerine ulaşamadıklarını söyleyen Muhtar Özay, tepkiler üzerine Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından Merkez Mahallesi yolunun açıldığını kaydetti.

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