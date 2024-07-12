134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Kartal’dan bir saati aşkın sürede gelemeyen kule, neyse ki sonradan akıl etmişler, K. Çekmece’nin yanıbaşındaki Başakşehir’den gelen kule ile ilk müdahale yapıldı.. Ama arada zaman kaybından dolayı, iş işten geçmişti.. Kartal’daki kule de, daha önce yola çıkmasına rağmen, Başakşehir’dekinden sonra gelmişti.. Bu abudik, gubudik işlere imza atan İstanbul İtfaiyesi, yangın tarihi itibari ile “4 yıldır hiç araç alınmamış. Tam aksine var olan araçlar da, muayeneleri yaptırılmadığı veya arızaları giderilmediği için depoda bekliyor” dediğimizde, “Bizim eksiğimiz yok” diye cevap verenler.