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134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

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Siyaset
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134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

2024-07-12 10:26:24
134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra “israf edilen araçlar” diyerek çoğunluğu evde bakım hizmeti araçları olan otomobilleri Yenikapı’ya dizmiş, çok geçmeden yeni araç alım ihalesi açarak nasıl bir yalancı olduğunu gözler önüne sermişti. Aynı İmamoğlu, Akit binasındaki yangına müdahale edemeyip tüm binanın zarar görmesine neden olduktan sonra, “Bizim itfaiyemizde bir eksik yok” demişti. Ancak dün yeni itfaiye araçları alarak şov yapmaya kalktı… Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun şov siyasetini köşesine taşıdı.

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#1
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun, “134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!” başlıklı yazısı…

#2
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Tarih 27 Nisan 2023. Ekrem İmamoğlu’nun şovmenliğini biliyorduk ama.. O gün, ayrıca canlı şahidi olduk.. Akit Medya’nın bulunduğu binanın alt katında çıkan yangına, iki saat seyirci kalan İstanbul İtfaiyesi.. Yangın üst kata çıktıktan sonra istenen köpük kulesinin geç kalmasını sorguladığımızda, bir de efelendiklerini gördük: “Bilmiyorsunuz. O kule, üst katlardaki yangınlara müdahalede kullanılır. Sizin yangın alt katta idi. Onun için ihtiyaç duymadık, getirmedik.”

#3
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Sordum: “Peki, yangın üst kata sirayet etti. Üst katın camlarından alevler dışarı taşmasından bir saat sonra o kule geldi.. Bir kulenin gelişi, o kadar sürer mi?” Cevap verdi, Çok bilmiş itfaiyeci: “Sen o kuleden, İstanbul İtfaiyesinde kaç tane olduğunu biliyor musun. Üst kata çıkmadan, o kuleyi isteyemeyiz.” Sonuç mu? Yanacak bir şey kalmayınca, İstanbul İtfaiyesi böbürlenerek, sitesine haberi koydu: “Yangını söndürdük.” Bu arada mahkeme aşamasında da sorgulamayı sürdürdük, öğrendik ki bahsettikleri kuleyi, K. Çekmece’deki yangına, Kartal’dan çağırmışlar..

#4
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Kartal’dan bir saati aşkın sürede gelemeyen kule, neyse ki sonradan akıl etmişler, K. Çekmece’nin yanıbaşındaki Başakşehir’den gelen kule ile ilk müdahale yapıldı.. Ama arada zaman kaybından dolayı, iş işten geçmişti.. Kartal’daki kule de, daha önce yola çıkmasına rağmen, Başakşehir’dekinden sonra gelmişti.. Bu abudik, gubudik işlere imza atan İstanbul İtfaiyesi, yangın tarihi itibari ile “4 yıldır hiç araç alınmamış. Tam aksine var olan araçlar da, muayeneleri yaptırılmadığı veya arızaları giderilmediği için depoda bekliyor” dediğimizde, “Bizim eksiğimiz yok” diye cevap verenler.

#5
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Dün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımı ile, 134 yeni aracın İtfaiye’ye kazandırılmasının töreninde açıkladılar: “İstanbul İtfaiyesi’nin hizmet kalitesini yükseltmenin mutluluğu içerisindeyiz.” Devam ettiler: “Böylece araç sayısını oranında artırdık. Araç sayısı 836’dan 970’e çıktı.” İşe bakın.. 5 yıl oturuyorlar, oturuyorlar.. Kafalarına taş düşmüşcesine.. Belki de Akit binasındaki yangından dolayı yapılan eleştirileri kendileri de haklı gördüklerinden. Bir çırpıda, araç sayısını artırıyorlar.. Ve utanmadan itiraf ediyorlar: “Böylece araç filomuzun yaş ortalaması da düşmüş oldu. Araç filomuzun yaş ortalaması, 16’dan 12’ye düştü.”

#6
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Bizim bildiğimiz, bu işler dengeli yapılır. Ak Parti döneminde yaş ortalaması kaçtı, eski bürokratlara sormamız lazım ama.. 16 olan yaş ortalaması, 15’e indirilir, 14’e indirilir, 13’e indirilir. Sonra da 12’ye indirilir.. “Makuldür” deriz.. Ekrem İmamoğlu’nun kafasına koca bir balyoz inmiş olmalı ki.. Bir çırpıda, yaş ortalamasını 16’dan 12’ye indiriveriyor. Ve daha ilgincini söyleyeyim.. 134 yeni aracın alımı sebebi ile yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu şunları söylüyor: “Devletimizin bir kurumuna 2.300 kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir? Milletimize, 16 milyon insanımıza, bu 2.300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum.”

#7
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Rezalete bakar mısınız.. Başkan seçilir seçilmez, yüzlerce İtfaiyecinin ayağını kaydırıp, kendi adamlarını işe alan Ekrem İmamoğlu.. Geçtiğimiz gün Akit gazetesinde bir haber yayınlanmıştı. Ama diğer medya organlarında yeterince yer bulamamıştı. Hatta Akit de, o haberin devamını getirmesi gerekirdi, getiremedi.. 2019 mahalli seçimleri öncesinde hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de başkan adayı Ekrem İmamoğlu söz vermişti: “Hiçbir işçiyi çıkartmayacağız.” Sonrasında ise, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu, binlerce işçiyi işten çıkartmıştı..

#8
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

O çıkartılanlardan bazıları Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na şikayet etmiş.. TİHEK de konuyu araştırırken, durumu SGK’ya sormuş. Gelen bilgi korkunç.. Akit o bilgiyi haberleştirmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan veriler, İBB’nin 74 bin 28 kişiyi işe aldığı, 66 bin 920 kişiyi ise işten çıkardığını ortaya koymuş.. Rezilliğe bakar mısınız.. 74 bin kişiyi işten çıkaran. 66 bin kişiyi işe alan adam.. İtfaiyedeki 400 yetişmiş elemanı, bir çırpıda görev yerlerini pasifize ederek, kendi adamlarına yer açıp, küstüren Ekrem İmamoğlu..

#9
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Hani Londra’dan, sahte Bellini’nin atölyesinden A4 ebadındaki Fatih portresini milyonlar dökerek alırken.. Eski eser el yazması sayfalara milyonlarca dolar parayı bastırırken.. Şarkıcı, türkücülere milyonları aktarırken. 44 sözde gazeteciyi, Roma’ya gezmeye götürürken, kimseden izin almayan Ekrem İmamoğlu.. Şimdi “2,300 itfaiyeci alacağım. İzin vermiyorlar” diyor.. Bre vicdansız, gerçekten 2.300 itfaiyeciye ihtiyacın var ve bunu alamıyorsan.. Bir sene önce, Akit binasında çıkan yangında, “İtfaiyenin kusuru var” dediğimizde, niye “Hiçbir kusurumuz yok. Dört dörtlük müdahale yaptık” açıklamasını yaptırdın? Mahkemeye yollattığın dilekçede niye, “İtfaiyemizin hiçbir eksiği, hiçbir kusuru yoktur” dedin? Hiçbir eksiğin yok idiyse, şimdi 10 değil, 20 değil; tam 134 aracı niye alıyorsun? Hiçbir kusurun yok ise, 100 değil, 200 değil; tam 2.300 itfaiyeciye şimdi niye ihtiyaç duyuyorsun? Veee..

#10
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Son tespitimi de yapayım.. 134 yeni itfaiye aracının hizmete girmesi vesilesi ile dün Yenikapı’da yapılan törende, ilginç bir görüntü vardı.. Hani makam aracı saltanatı diye, Ekrem İmamoğlu 5 yıl önce, Yenikapı’ya, AK Parti dönemindeki belediye araçlarının 1750 tanesini dizeceğini açıklamış ve ancak 1400 tane, çoğu da engellilere evde bakım hizmet aracı, sosyal yardımlarda kullanılan araçları göstermişti ya.. Dün itfaiye araçlarının hizmete girme töreni, aynı alanda yapıldı..

#11
Foto - 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!

Baktım ki, Yenikapı’da, özel olarak belediyenin araçlarını sergilemeye gerek olmaksızın.. Sadece törene katılmak için Yenikapı’ya gelen araç sayısı, 200’ü aşkın. Yani.. 134 itfaiye aracını hizmete almak için tören düzenliyorsunuz. Törene 200 makam aracı ile gidiyorsunuz.. Daha ne diyeyim? Bu Ekrem’i size, daha nasıl anlatayım?

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Yorumlar

Gülsevim Korkmaz

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