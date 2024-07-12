2024-07-12 10:26:24 134 araç için 200 makam aracı ile Yenikapı’da Ekrem şov!
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra “israf edilen araçlar” diyerek çoğunluğu evde bakım hizmeti araçları olan otomobilleri Yenikapı’ya dizmiş, çok geçmeden yeni araç alım ihalesi açarak nasıl bir yalancı olduğunu gözler önüne sermişti. Aynı İmamoğlu, Akit binasındaki yangına müdahale edemeyip tüm binanın zarar görmesine neden olduktan sonra, “Bizim itfaiyemizde bir eksik yok” demişti. Ancak dün yeni itfaiye araçları alarak şov yapmaya kalktı… Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun şov siyasetini köşesine taşıdı.