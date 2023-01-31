13 Şubat çıkmazı 6’lı masada her kafadan ayrı bir ses! Aday yok, tarih belirsiz…

Kriz ve kaosun eksik olmadığı 6'lı masada adaylık çıkmazının yanı sıra adayın açıklanacağı tarih üzerinde de henüz bir anlaşmaya varılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etse de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bu tarihe ilişkin "Adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili Erhan Usta da, 13 Şubat'ta adayın açıklanmayacağını dile getirmişti.