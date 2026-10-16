  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın haftalık düşüşe koşuyor! Türkiye'nin almaya hazırlandığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı vuruldu: Allah’ın lütfuyla saldırdık Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı Şok haber geldi: Savunma sanayi tesisleri vuruldu Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi Fon vurgununda çember daralıyor! MASAK’tan 20 kişilik özel ekip: Yurt dışındaki servetin peşine düştüler
Gündem
7
Yeniakit Publisher
13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 14 il için uyarıda bulundu.

#1
Foto - 13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların, İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - 13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

Açıklamada, 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların olumsuz etkilerinin sürdüğü anımsatılarak; yeni sistemle birlikte sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

#3
Foto - 13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

Batı Karadeniz'de görülecek yağışların ise Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - 13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın da Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın ise güneybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

#5
Foto - 13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

Zonguldak için "turuncu" kodlu alarm Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen Adana, Bolu, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kahramanmaraş, Sinop, Tekirdağ, Bartın, Karabük ve Osmaniye için "sarı", yağışların daha şiddetli olması beklenen Zonguldak için ise "turuncu" kodlu uyarı yayımladı.

#6
Foto - 13 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı!

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'dan korkunç görüntü
Gündem

İstanbul'dan korkunç görüntü

Mega kent İstanbul, kuvvetli sağanak yağıştan olumsuz etkilenirken, Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde biriken suların yola taşması so..
Rekor oyla gelmişti! Müslüman Lider sınır dışı edilecek
Dünya

Rekor oyla gelmişti! Müslüman Lider sınır dışı edilecek

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar hakkında başlatılan incelemelerle vatandaşlığının hükümsüz kılınm..
Ekrem İmamoğlu'nun, bugün duruşmada çarpıtarak anlattığı Hasan Karakaya görüşmesine sebep olan işte o yazı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun, bugün duruşmada çarpıtarak anlattığı Hasan Karakaya görüşmesine sebep olan işte o yazı

Yargılandığı mahkemede zevahiri kurtarmak adına kırk takla atan ve merhum gazeteci Hasan Karakaya ile yaptığı görüşmeyi çarpıtarak anlatmaya..
Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı
Gündem

Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı

Diyarbakır semalarında peş peşe havalanan Türk savaş uçaklarının görevi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığınd..
Küçücük delikten İsrailli keskin nişancıyı avlayan mücahidin kimliği belli oldu
Gündem

Küçücük delikten İsrailli keskin nişancıyı avlayan mücahidin kimliği belli oldu

2021 senesinde bir duvardaki küçük delikten İsrailli keskin nişancıyı vuran Kassam Tugayları Mücahidi'nin ismi açıklandı. Hamas'ın askeri ka..
Hamdi Akın'ın oğlu gözaltına alındı
Gündem

Hamdi Akın'ın oğlu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23