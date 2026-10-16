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Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi

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Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'ye 48 adet savaş gemisinin müjdesini verdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi

Tatlıoğlu, millî uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirilmesinin planlandığını belirtti. Türk Deniz Kuvvetleri, askerî ve sivil tersanelerde yürütülen gemi inşa projeleriyle filosunu genişletmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, devam eden gemi inşa faaliyetlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

#3
Foto - Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi

Bugün itibarıyla askerî ve sivil tersanelerimizde Türk Deniz Kuvvetleri için aynı anda 34 gemi inşa ediyoruz. Aynı zamanda yabancı deniz kuvvetleri için 23 gemiyi de tasarlıyor ve inşa ediyoruz.

#4
Foto - Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi

Savunma Sanayii İcra Kurulunda alınan karar doğrultusunda mevcut 34 gemiye 14 yeni geminin daha ekleneceğini açıklayan Tatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı: Savunma Sanayii İcra Kurulu'nda alınan karar gereğince çok kısa zaman içerisinde bu 34 gemiye 14 gemi daha ekleyeceğiz.

#5
Foto - Türk donanmasında tarihi yığınak: Tamı tamına 48 savaş gemisi

Bu projelerin başlamasıyla Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen gemi sayısının 48'e yükselmesi öngörülüyor. KAYNAK: GDH HABER

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