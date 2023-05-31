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Türkiye
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12. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

2023-05-31 14:25:53
12. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Karabük'te 2 yaşındaki bebek 12'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını kaybetti.

#1
Foto - 12. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Olay Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'taki Kulepark A Blok'ta meydana geldi.

#2
Foto - 12. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Alper Sarıpınar isimli bebek 12. katta bulunan dairesinde çıktığı pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

#3
Foto - 12. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Çocuklarını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören aile durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - 12. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı bebek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - 12. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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