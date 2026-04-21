111 yıllık Çanakkale Savaşı sırrı ilk kez açıklandı! İşte kan donduran rapor
Çanakkale Savaşları Enstitüsü, 1915 yılına ait "3. Kolordu Harp Cerideleri" üzerinden bugüne kadar gizli kalmış sarsıcı bir tıbbi raporu 111 yıl sonra gün yüzüne çıkardı. Başhekim Ali Rıza tarafından kaleme alınan raporda, sadece Arıburnu ve Conkbayırı bölgesinde 41 bin 471 yaralı askerimizin tedavi altına alındığı ve uluslararası hukuka aykırı olan "domdom kurşunlarıyla" yaralanan yüzlerce kahramanın dramı ilk defa belgeleriyle ortaya kondu.